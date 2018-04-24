Украинская церковь является матерью для Русской – 1030 лет назад не было никакой РПЦ, – Порошенко

Поскольку Украинская церковь является матерью для Русской церкви, то она, как мать, не может просить дочь о независимости.

Такое мнение в эфире ICTV высказал президент Украины Петр Порошенко, пишет «Гордон».

- В этом году мы отмечаем 1030-ю годовщину крещения Украины-Руси. Тогда еще не было никакой Русской православной церкви. Если Константинопольская церковь является матерью-церковью для Украины, то Украинская церковь является матерью-церковью для России. Потому что отсюда пошла она, а не наоборот. И не может мать просить независимости от дочери, – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что даже если в жизни происходит все с точностью до наоборот, «нам нужно сказать по исторической, духовной и государственной справедливости: Украина завоевала право иметь единую украинскую поместную церковь».

Напомним, 17 апреля Президент Порошенко на совещании с руководством парламентских фракций заявил, что «на сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви». По словам главы государства, 9 апреля он посетил Стамбул, где встретился со вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. Разговор длился более семи часов.

19 апреля украинский парламент поддержал обращение к Варфоломею по поводу создания в Украине единой поместной церкви. В документе говорится, что томос (указ) об автокефалии «станет не только торжеством православия, но и актом глубокой исторической справедливости».

По словам самого Президента Украины, «создание единой поместной православной церкви в Украине – это вопрос не религии, а геополитики, инструмент борьбы в гибридной войне с Россией».