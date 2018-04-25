Николаевскую БПП во времена Бирюкова «спонсировали» ее же сотрудники – они отдавали по четверти миллиона

В Николаевской области в областную организацию «Блока Петра Порошенко» за два года поступило пожертвований от физических лиц на 1 миллион 756 тысяч гривен. При этом львиная доля этих взносов поступила от шести человек.

Об этом сообщает общественное движение «Чесно».

С начала 2016 года до середины 2017 года местным центром БПП руководил советник президента и министра обороны Юрий Бирюков. По словам авторов расследования, «на Николаевщине БПП и ее тогдашний глава Бирюков использовали схему финансирования партии, благодаря которой стали рекордсменами по спонсорским сборам».

Самое интересное, что трое из шести основных доноров получают от партии зарплату, то есть являются работниками БПП. Еще двое работают в общественной и благотворительной организациях, связанных с Бирюковым и Александром Нойнецем, которого называют помощником и пиарщиком Бирюкова в период председательства в местной ячейке БПП (шестым, судя по всему, является депутат Николаевского городского совета от БПП Кирилл Горбуров - ПН).

Бухгалтер Николаевской БПП Александра Купинец утверждает, что имела возможность финансировать БПП, поскольку у нее 8 лет трудового стажа.

- Я действительно внесла более 130 тысяч гривен на счет Николаевского БПП. И я действительно являюсь работницей Николаевского БПП. Но до недавнего времени моим доходом была не только заработная плата в этой организации, но и доходы в виде заработной платы на других предприятиях – мой трудовой стаж составляет более 8 лет.

На уточняющий вопрос, в чем же логика – одновременно отдать БПП 130 тысяч и получать зарплату размером в 4,5 тысячи гривен в месяц, Купинец отшучивается:

- Но вы забываете о трудовом и страховом стаже, которого у меня не будет, если я откажусь от заработной платы. Хочется более уверенно смотреть в будущее, если доживу до пенсионного возраста, и пенсионные выплаты еще не отменят. Если серьезно, мои решения осуществлять взносы в пользу партии всегда спонтанны и не зависят от того, сколько я получила зарплаты в Николаевском БПП.

С мая 2016 года по декабрь 2017 года Александра Купинец получила от Николаевского отделения БПП более 160 тысяч гривен зарплаты.

Юрий Бирюков не видит ничего удивительного в том, что главными донорами БПП во время его управления Николаевским центром партии являются сами же ее сотрудники и представители неприбыльных организаций.

- Тогда нам поставили задачу отработать различные технологии по партийному строительству. В общем, мы часто использовали свои собственные финансовые ресурсы, отрабатывая ту или иную технологию. А потом нам стало скучно. Мы пытались построить хорошую, честную, аккуратную организацию, которая функционирует с районными центрами, ячейками ОТГ, чтобы они честно и чисто платили арендную плату, платили все правильно зарплату, платили налоги с заработной платы и т.д.

На уточняющий вопрос относительно того, что работники партии перечисляли собственные средства, Бирюков отвечает.

- В основном, да. Не только эти, но так. Киев перечислил на оплату аренды и тому подобное. У нас был год, но по истечении года мы ушли. Не из-за политики, не через какие-то скандалы, а просто мы взяли год и отрабатывали технологии чистого партийного строительства и закончили эту работу.

Раскрытием фактов злоупотреблений при финансировании партий должен заниматься специальный департамент НАПК. Факты нарушений они должны передавать Нацполиции. За два года проверок НАПК не нашло существенных нарушений, которые бы касались подделки данных отчета, незаконного использования данных и т.д.

Доказать, что николаевские доноры БПП перечисляли партии не собственные средства, будет крайне сложно. В условиях, когда работники партии утверждают, что перечисляли такие значительные средства, доказательную базу выстроить невозможно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве местные власти и депутаты от БПП собрались в музее на тайное заседание.