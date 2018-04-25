Будапешт будет блокировать сближение Украины с НАТО до восстановления прав нацменьшинств на Закарпатье, - МИД Венгрии

Венгрия и дальше будет выступать против взаимодействия Украины и НАТО. В Будапеште требуют «восстановить права» закарпатских венгров.

Об этом сообщает УНН.

По словам Министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто, сегодня страна пребывает под существенным международным давлением, целью которого является отмена блокирования Будапештом дальнейших переговоров между НАТО и Украиной.

- Венгрия не поддастся международному давлению и не будет жертвовать правами венгерского народа, который живет в Украине, на алтаре геополитических интересов, — заявил министр.

Официальный Будапешт считает, что при отказе от блокирования страна лишится инструмента для защиты прав венгров в Украине.

- Венгрия продолжит накладывать вето на присоединение Украины к НАТО, пока она не возобновит права, которые раньше предоставлялись национальным меньшинам. Если бы Венгрия поддалась и «отказалась» от права вето, она осталась бы без инструментов для защиты прав венгров, которые проживают в Украине, — считает Сиятро.

По его мнению, Украина может снять вето, если восстановит права закарпатских венгров.

Напомним, ранее МИД Украины заявляло, что Венгрия выдала более 100 тысяч паспортов жителям Закарпатской области.