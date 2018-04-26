У Луценко хотят узнать от Саакашвили, ездил ли он в Донецк

Михеил Саакашвили заявил, что ГП Украины направила своим коллегам в Нидерланды запрос на то, чтобы они узнали у экс-главы ОГА Одессы, бывал ли он в Донецке в октябре 2017 года.

Об этом Саакашвили заявил на своей Facebook странице.

Он также высказал требование о том, чтобы его пустили в Украину, где бы он мог дать ответ на этот и многие другие вопросы.

«Придурки из ГПУ прислали запрос в прокуратуру Нидерландов, чтобы они выяснили у меня, ездил ли я в Донецк в октябре прошлого года. Опять, видимо, фантазия разыгралась у Лолиты Мальдивской и Юры Сейшельского. Каким это образом я мог попасть на контролируемую Россией территорию и более того, после этого ее покинуть, будучи одним из главных официально признанных Москвой врагов Путина!? Пусть значит сейчас голландцы над этим ломают голову? Оставьте королевство Нидерландов в покое! Я требую пустить меня в Украину и ради этого случая готов давать показания даже на эту абсурдную тему. А вы готовы взять у меня в Киеве показания?», - пишет Саакашвили.

Как сообщалось, 10 сентября 2017 года, экс-президент Грузии, в прошлом глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, которого в момент нахождения за рубежом лишили украинского гражданства, прорвался в Украину через пограничный пункт «Шегени». Этому предшествовала потасовка между его сторонниками и пограничниками, в результате которой, по словам пресс-службы МВД, пострадало 12 бойцов Национальной полиции и 5 сотрудников Госпогранслужбы.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что все, кто причастен к прорыву границы, понесут ответственность. 12 сентября пограничники вручили Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении границы.

Напомним также, что 5 декабря в квартиру лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады. После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС.

Ранее сообщалось, что пограничники запретили Саакашвили въезд в Украину до 2021 года.