Восстановленного в должности Бочковского судят по трем статьям, - МВД

Бывший глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которого суд восстановил в должности, находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса.

Об этом рассказал спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко, пишет УП.

По его словам, Бочковскому инкриминируют статьи 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Вместе с Бочковским судят его бывшего первого заместителя Василия Стоецкого, его обвиняют по двум статьям - 368 и 364.

- Юридически и фактически они находятся на скамье подсудимых, - подчеркнул Шевченко.

Он добавил, что процесс против них сейчас слушается по сути, и следователи собрали достаточно доказательств, чтобы признать экс-чиновников виновными.

Напомним, 26 апреля суд восстановил в должности задержанного на заседании Кабмина главу ГСЧС Бочковского.

Как сообщалось, в апреле 2014 года правительство назначило Бочковского главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) распоряжением от 23 апреля 2014 года № 412-р. Подчеркнем, что в марте 2015 года Бочковский и его заместитель были арестованы прямо в ходе заседания Кабмина.

В марте 2016 года в Шевченковском райсуде Киева Бочковскому и его заместителю Василию Стоецкому зачитали обвинительное заключение.

- У Бочковского несколько эпизодов неправомерной выгоды, злоупотребление властью, служебный подлог. У Стоецкого в свою очередь тоже несколько эпизодов покушения на вымогательстве неправомерной выгоды и злоупотребление властью, - объяснял прокурор ГПУ Александр Цилюрик.

Экс-чиновников подозревают в использовании служебного положения и нанесении ущерба государству в свыше 6,5 млн гривен. Речь идет, в частности, о фальсификации документов, незаконное выделение резервных денег на госзакупках и непрозрачных тендерах.

Отметим, Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2015 году заявлял, что задержанный экс-глава ГСЧС Сергея Бочковского не выйдет на свободу.