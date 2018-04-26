Азаров и другие беглые сторонники Януковича пообещали вернуться и «возродить» Украину

Сбежавшие в Россию украинские политики — Николай Азаров, Виталий Захарченко, Андрей Клюев и Станислав Шуляк заявляют, что вернутся в Украину и «возродят» ее.

Об этом они заявили на пресс-конференции в Москве, передает .

- Мы обязательно вернемся в нашу страну. Можете записать, я могу расписаться. Мы представители той самой Украины, которой не хочет видеть нынешняя власть. Мы обязательно вернемся и обязательно возродим Украину, изменив ее политический курс. Я в этом уверен, — заявил Азаров.

Также уверяет, что вернется в Украину и беглый министр МВД Украины Виталий Захарченко.

- Я очень тесно связан с Украиной. Активные годы отдал этой стране. И, безусловно, свое будущее, и политическое в том числе, я с этой страной связываю, — сказал Захарченко.

Вернуться хочет и бывший командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк.

- Буду (возвращаться, – ПН). Хочу вернуться в Украину, где красное знамя победы и георгиевская ленточка будут гордостью и честью страны, а дивизион СС «Галичина» будет пятном тяжкого позора. Вот я хочу возвратиться в такую страну и приложу все свои усилия, чтоб так было, — сказал Шуляк.

Напомним, Азаров заявил, что готов свидетельствовать о госизмене Януковича в суде.