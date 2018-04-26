В США конгрессмены обвинили Украину в прославлении «нацистских коллаборационистов»

56 конгрессменов США обратились с письмом в Госдепартамент, в котором выразили обеспокоенность по поводу роста антисемитизма, финансируемого государством, и отрицания Холокоста в Европе, в частности в Украине и Польше.

Текст соответствующего обращения опубликован на официальном сайте конгрессмена Ро Ханны, передает Европейская правда.

«Мы пишем, чтобы выразить наше беспокойство в связи с недавними сообщениями об искажении и отрицании Холокоста, спонсируемые государствами в Европе, в частности в Польше и в Украине. Эти события неприемлемы, особенно учитывая нынешний глобальный всплеск антисемитизма», — говорится в заявлении.

Американские конгрессмены призвали Государственный департамент присоединиться к ним и правозащитным организациям «в борьбе против антисемитизма, ксенофобии и всех форм нетерпимости, призвав правительства Польши и Украины безоговорочно отказаться от искажений Холокоста и чествования нацистских коллаборационистов».

Конгрессмены отмечают, что юридические вопросы и исторический контекст в Украине и Польше отличаются, однако события в обеих странах «вызывают беспокойство».

Американские законодатели упоминают о принятом Польшей законе «Об Институте национальной памяти», который предусматривает уголовную ответственность за обвинения поляков в причастности к Холокосту. Политики отмечают напряжение, растущее на фоне этого закона.

Беспокойство у конгрессменов вызвал закон Украины 2015 года, который «прославляет нацистских коллаборационистов и внедряет уголовное преследование за отрицание их героизма».

Конгрессмены заявляют, что Украина прославляет «нацистских коллаборационистов Степана Бандеру, Романа Шухевича и Организацию украинских националистов, а также Украинской повстанческой армии».

«Эти военизированные формирования и отдельные лица в некоторых случаях сотрудничали с нацистами и несли ответственность за убийство тысяч евреев, от 70 до 100 тысяч поляков и других этнических меньшинств в период между 1941 и 1945 годами», — утверждают американские законодатели.

Прославлением нацистских коллаборационистов, по мнению конгрессменов, является прославляющая УПА кампания 2017 года, которую проводил Институт нацпамяти, переименование улиц в честь деятелей ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве, проведение фестиваля Шухевича во Львове.

Конгрессмены упоминают о росте количества случаев антисемитизма в Украине, к которым относятся осквернение мемориалов Холокоста и еврейских храмов. В качестве примера приводят принесения свиной головы со свастикой в ​​синагогу в Умани.

Конгрессмены также пишут о деятельности «неонацистского батальона «Азов», который, по их мнению, должен быть распущен, а не включен в состав Национальной гвардии. В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал обращение конгрессменов «смешиванием некомпетентности и сознательного искажения информации, смешиванием правды и лжи».

- Странно, что такое большое количество уважаемых американских политиков поставило свою подпись под таким документом, – заявил он в комментарии «Радио Свобода».

Вятрович, в частности, напомнил, что члены УПА боролись против нацизма.

- Когда примером чествования коллаборационистов называют узника нацистского лагеря Заксенхаузен Степана Бандеру или Романа Шухевича, который с 1943 года возглавлял одно из самых масштабных антинацистских движений сопротивления в оккупированной Третьим рейхом Европе, то это свидетельствует только, как минимум, о низком уровне знаний тех людей, которые поставили свою подпись, – указал историк.

- Как пример нашей пронацистской или коллаборационистской пропаганды названа наша информационная кампания, посвященная Украинской повстанческой армии. Эта информационная кампания состояла из двух выставок «УПА: ответ непокоренного народа», и одна из этих выставок как раз рассказывала о массовой антинацистской борьбе Украинской повстанческой армии. Один из стендов этой выставки рассказывал, в частности, о евреях, которые в рядах УПА боролись о нацизма, а затем боролись против коммунизма, – подчеркнул Вятрович.

Как ранее сообщалось, конгресс США продлил запрет на финансирование полка Нацгвардии «Азов» из американского бюджета.