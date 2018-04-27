«Чудо произошло»: во Львове «немой» пьяный водитель заговорил после теста на драгере

В среду, 25 апреля, патрульные Львова задержали выпившего водителя, который пытался убедить полицейских в том, что он немой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Патрульные остановили машину, которая ехала с выключенными фарами, однако водитель жестикулировал, как немой, и дал им понять, что не может говорить. На мужчину вынесли постановление за нарушение ПДД.

От мужчины исходил запах алкоголя, поэтому полицейские предложили ему пройти проверку на драгере. Водитель не смог продуть его и сказал несколько слов.

«Чудо произошло! Вы заговорили!», – пошутил правоохранитель.

Нарушителя отвезли в медучреждение на проверку, где к нему понемногу вернулся дар речи. Он признался, что употреблял в тот вечер коньяк. Этот факт подтвердили медики.

В результате исцелившийся водитель получил протокол за нетрезвое вождение.

Напомним, в Черновицкой области патрульные остановили пьяного священника за рулем, который предложил откупиться молебном.