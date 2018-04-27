Охрана не пустила на рабочее место восстановленного в должности главы ГСЧС Бочковского

Восстановленный в должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский в сопровождении адвоката Игоря Федоренко сегодня утром пришел в ведомство, но не смог попасть на рабочее место.

Об этом говорится в сюжете «112 Украина» с комментарием представителя кадрового управления ГСЧС с места происшествия.

Федоренко сообщил, что сотрудники службы не допускают Бочковского к месту работы. На это представитель кадрового управления заявил, что Бочковского допустят к исполнению своих обязанностей после соответствующего решения правительства.

- Мы должны получить распоряжение от вышестоящего органа - Кабмина, - сказал он.

Адвокат настаивал, что решение суда вступает в силу с момента его оглашения, и поэтому сотрудники ведомства имеют право допустить Бочковского на работу.

- В соответствии с действующим законодательством, пока не будет выполнена вся процедура, не будет соответствующего решения Кабинета министров, мы не можем допустить (Бочковского - ПН) на место работы, - сказал представитель кадрового управления ГСЧС.

Напомним, 26 апреля суд восстановил в должности задержанного на заседании Кабмина главу ГСЧС Бочковского.

Как сообщалось, в апреле 2014 года правительство назначило Бочковского главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) распоряжением от 23 апреля 2014 года № 412-р. Подчеркнем, что в марте 2015 года Бочковский и его заместитель были арестованы прямо в ходе заседания Кабмина.

В марте 2016 года в Шевченковском райсуде Киева Бочковскому и его заместителю Василию Стоецкому зачитали обвинительное заключение.

- У Бочковского несколько эпизодов неправомерной выгоды, злоупотребление властью, служебный подлог. У Стоецкого в свою очередь тоже несколько эпизодов покушения на вымогательстве неправомерной выгоды и злоупотребление властью, - объяснял прокурор ГПУ Александр Цилюрик.

Экс-чиновников подозревают в использовании служебного положения и нанесении ущерба государству в свыше 6,5 млн гривен. Речь идет, в частности, о фальсификации документов, незаконное выделение резервных денег на госзакупках и непрозрачных тендерах.

Отметим, Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2015 году заявлял, что задержанный экс-глава ГСЧС Сергея Бочковского не выйдет на свободу.