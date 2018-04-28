Малонаселенные микрорайоны Николаева неудобны на выборах, их всегда слабо финансировали, - депутат Киселева

Елена Киселева В Николаеве малонаселенные микрорайоны являются «неудобными» на выборах, поэтому власти их финансировали по остаточному принципу.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщила депутат Николаевского городского совета от «Блока Петра Порошенко» Елена Киселева.

Киселева отвечала на вопрос о Ракетной Роще, которая входит в ее округ и где открыли библиотеку.

- Вообще такие микрорайоны, малонаселенные, они на выборах не очень удобные. Поэтому они финансировались по остаточному принципу. Это математика, и власть имущие всегда ее считают. Это сложные территории, которые инфраструктурно всегда очень слабо поддерживались, - говорит Киселева.

По словам депутата, задачей для развития микрорайона было «перенаправить средства городского бюджета туда, где они нужнее».

Напомним, что ранее на исполкоме обратились к чиновникам Николаевской мэрии не ущемлять финансирование округов без депутатов.