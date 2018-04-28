Глава департамента образования задремала во время совещания в Николаевской ОГА

В Николаевской ОГА и.о. директора департамента образования Елена Удовиченко была отдаться «в плен Морфея» во время собрания, посвященного социально-экономическому развитию области.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Вице-губернатор Александр Кушнир 26 апреля в сессионном зале общался с главами районных государственных администраций, объединенных территориальных громад и городов Николаевщины.

«Внимание зала привлекли графики с показателями, но не всем было это интересно. На протяжении всего совещания чиновница куняла, будто бы находилась на какой-то очень скучной паре. При этом на доли секунды ей действительно удавалось уснуть, и она опускала голову вниз. Тут же она поднимала голову, и повторяла такие телодвижения через полминуты. Однако сладкий сон длился недолго, и в определенный момент взбодрила чиновницу вибрация телефонного звонка. Удовиченко шепотом ответила на звонок, и позже постаралась максимально погрузиться в работу. Она сняла очки и даже стала вслушиваться в монолог Кушнира, а также что-то конспектировать», - сообщает издание.