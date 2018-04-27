Нардеп Мураев в Николаеве заявил, что спасти Украину может единый кандидат в Президенты от Юга и Востока Украины

Народный депутат Украины от партии «За життя» Евгений Мураев заявил, что для спасения Украины партиям необходимо объединиться, раскритиковал позицию нынешней власти страны, а также рассказал, кто из депутатов Николаевского областного совета потенциально может войти в данную партию.

Об этом шла речь в ходе его пресс-конференции, которая состоялась в Николаеве в пятницу, 27 апреля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По мнению нардепа Мураева, все политические партии, которые функционируют на Юго-Востоке Украины, необходимо объединить в одну, которая будет представлять интересы украинцев, и уже от нее выдвигать единого кандидата на выборы Президента Украины.

– Сейчас из электорального поля по понятным причинам изолировано 6 миллионов людей. И пошел перекос. Тех, кого стало большинство, начали навязывать свою идеологию всем остальным насильно, законами. А если законы не способны этого обеспечить, то приходят в балаклавах. Это приводит к тому, что страна просто трещит по швам. Нужен равносильный баланс – 50/50, чтобы был диалог а не ультиматум, – сказал Мураев.

– Я надеюсь, что всем хватит разума это сделать и объединиться. Тогда (в случае партийного объединения, – прим.) есть шанс спасти страну, – отметил он.

Также народный депутат считает, что многие проблемы в Украине связаны с тем, что Президент Порошенко не является гарантом исполнения Конституции. Нардеп уверен, что церковь не может политизироваться, как это наблюдается на данный момент, и никто, в том числе и глава государства, не может вмешиваться в церковную деятельность. И решать вопрос об ее автономии могут, согласно закону Украины, только патриархи. Однако сам Мураев сомневается в том, что такое произойдет.

– Я считаю, что это действие (политическое вмешательство в деятельность церквей, – прим.) направлено на раскол жителей Украины, – отметил Мураев.

– Наша церковь и так автономная. Просто в рамках идеологической войны, политики пытаются навязать свое новое виденье Украины, которое ни к чему хорошему, кроме центробежных действий не приведет. Люди должны сами разбираться, в какую церковь ходить и какому Богу молиться, – добавил он.

Также Евгений Мураев отметил, что до пресс-конференции у него состоялась встреча с горожанами, на которой обсуждались различные важные вопросы.

– Я считаю, что нужно менять модель и управление государства. Оно должно быть не блоковым, и нейтральным – это залог нашего суверенитета и целостности страны, – сказал он. – Плюс я встречался с однопартийцами и мы обсуждали строение партийной вертикали и что для этого необходимо.

Также Мураев рассказал, что, по его мнению, в последнее время власть не выдвигает каких-либо разумных инициатив.

– Все, что они порождают – это хаос и разрушение. Я категорически не приемлю внешнее управление государства.

По словам нардепа, нынешняя власть пытается доказать украинцам, что «зависимость от ЕС или США – независимость, потому что Украина перестала зависеть от Российской Федерации.

– Независимость – это когда в наши дела не вмешиваются. А когда нам диктуют законы и реформы и внешний вектор через МВФ и другие институты – это означает, что мы превратились в футбольный мяч, и нас «пинают». Я против этого.

Касательно того, кто войдет в состав партии в Николаевском облсовете, Мураев отметил, что это будет известно после выборов в ходе партийной конференции. При этом он не исключает возможность того, что в нее попадут депутаты облсовета Александ Ясинский и Вадим Олабин.

– Мне они нравятся. И я не против. Но будет конференция. Если за них действительно проголосуют районные организации, первичные, то так оно и будет, – прокомментировал он.

– Это люди, которые для меня понятны, с которыми я знаком, и чьи ценности с моими совпадают.

Напомним, что 27 апреля в Николаеве представители праворадикальной партии «Нацкорпус», «Правого сектора», «Национальной дружины» попытались сорвать встречу народного депутата, главы политсовета политической партии «За Життя» Евгения Мураева с местными жителями.