«Я четыре месяца не понимал что же от меня хотят», – глава Бугской ОТГ о первых месяцах на должности

Глава Бугской объединенной территориальной громады Юрий Заволока рассказал про свои трудности в первые месяцы работы на должности, планы на выигрыш от телешоу и отсутствие инвесторов для консервного завода.

Об этом он говорил в ходе пресс-конференции, которая состоялась в селе Таборовка Николаевской области, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отметим, что Бугская ОТГ, в которую входят два населенных пункта Вознесенского района, заняла второе место в проекте «Громада на миллион» и получила приз в размере 250 тысяч гривен. В эту общину входят села Бугское и Таборовка.

Главой Бугской ОТГ Юрий Заволока является с 2016 года. Он рассказал, что его первое время на этой должности было не легким - он не мог понять что в действительности от него требуется.

Юрий Заволока

- Ноябрь, декабрь, январь, февраль - я не понимал куда попал и зачем. Я четыре месяца не понимал, что от меня хотят, я не мог понять как оно работает. Что вообще человек тут должен делать?, – говорит Юрий Юрьевич.

Заволока по поводу выигранных 250 тысяч сообщил, что для того, чтобы громада получила обещанные деньги, нужно разработать проект и подать документы, подтверждающие целевое использование денежных средств. У Юрия уже есть идеи, как потратить деньги, но самого проекта еще нет. Поэтому не известно, когда же община получит эти 250 тысяч гривен.

Юрий Заволока

- Деньги якобы есть, но я их на счет еще не получил. Понимаете, программа «DOBRE» (USAID DOBRE, - ПН)она очень щепитильна и без проекта, без документального подтверждения куда ты используешь эти средства - ты их не получишь. Хочу использовать (выигрыш, – ПН) на коммунальное предприятие. Приобрести щеподробильную технику, которая обеспечит детские сады, административные здания топливом, – уточняет глава общины.

Что касается консервного завода, с проектом которого община принимала участие в телешоу, то Юрий Заволока рассказал, что на данный момент нет инвестора, который мог бы реализовать проект. Отметим, что для строительства консервного завода на территории Бугской общины потребуется 32 миллиона гривен, которых у общины нет.

Напомним, что в апреле этого года новоиспеченные главы ОТГ Николаевщины отчитались о проделанной работе.