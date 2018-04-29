Хватит ходить и ныть, а то будет как в Украине и Армении, - Лукашенко предостерег белорусов от протестов

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил жителей Полесья, чтобы они не допускали протестных движений, которые были в Украине и недавно произошли в Армении.

Об этом сообщает «Белорусский партизан».

28 апреля Александр Лукашенко приехал в Житковичи, где на заседании местного райисполкома заявил, что Беларусь может стать «цветущим краем». По словам руководителя Беларуси, для этого нужна дисциплина и голова на плечах.

- Хватит ходить и ныть, что мы чего-то не можем. Будем ныть до тех пор, пока или не перевернут, как в Армении или в Украине, или вообще на куски разорвут. Будет как в 1993-1994 годах, когда вы тут Полесскую республику (возможно Александр Лукашенко имел в виду Полесскую автономию) хотели создать. Благо, что полешуки не глупые люди, – вспомнил Лукашенко.

- Смотрите, чтобы мы не потеряли то, что имеем. И все сейчас это зависит от нас. Мы можем сделать свою страну не просто на словах процветающей, а цветущим краем. Только надо голову на плечах держать, – подчеркнул глава государства.

Напомним, что режим Лукашенко каждый раз старается пресечь любые протестные движения и митинги. Отметим, что николаевские экс-«беркутовцы», разгонявшие Майдан, устроились на службу в Беларуси.