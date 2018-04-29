Для противостояния Вознесенску глава Бугской ОТГ инициировал процесс присоединения к общине еще нескольких сел

Глава Бугской ОТГ Юрий Заволока

Глава Бугской ОТГ Юрий Заволока рассказал, что не поддерживает возникшую идею присоединения к Вознесенску ближайших сел. По его словам, для противостояния городу он запустил процесс присоединения еще семи населенных пунктов к Бугской общине.

Об этом глава громады говорил в ходе своей пресс-конференции, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Юрий Заволока рассказал, что в Николаевский облсовет уже подано соответствующее письмо и ожидается заседание постоянной комиссии, где будут внесены изменения в «Перспективный план развития общин Николаевской области».

«Мы сейчас пошли на шаг такой: подали в Облсовет письмо, где предложили присоединить к нам еще два населенных пункта… Село Вознесенск и Григорьевскую сельскую раду. Это еще 7 населенных пунктов и 2200 населения», - говорит Заволока.

Причиной для этого стало то, что власти Вознесенска намереваются включить в состав города несколько ближайших сел.

Глава Бугской ОТГ Юрий Заволока

«Город хочет нас к себе забрать. Пообещать хорошую инфраструктуру, садики там, школы… Как мое мнение - я не хочу попасть в город, и люди, я думаю, тоже. Потому что, извините меня, эти восемь миллионов которые мы направили на развитие, они там не будут идти на развитие», - настаивает глава ОТГ.

Заволока отметил, что на территории его громады находятся крупнейшие промышленные мощности в Вознесенском районе, которые и формируют львиную часть бюджета общины. Он считает, что в случае присоединения к городу, прибыль поступаемая в бюджет ОТГ и отправляющаяся на развитие двух сел, будет оседать в Вознесенске.

Глава Бугской ОТГ Юрий Заволока

Напомним, что глава Бугской ОТГ рассказал, что первое время на должности не понимал что от него хотят.