«Подвоз, агитация, подкуп»: В Украине проходят выборы в 40 ОТГ

В Килийской ОТО Одесской области правоохранители разоблачили схему подкупа избирателей на одном из участков.

Как сообщает Комитет избирателей Украины, во время голосования на участке школы №3 (УИК №510412) в городе Килия работники Национальной полиции изъяли у официального наблюдателя от партии «Батькивщина» тетрадь, в которой содержалась информация со списком лиц и номерами телефонов избирателей, которые, вероятно, получили деньги в обмен на их голоса.

Наблюдателя подозревают в осуществлении контроля за волеизъявлением граждан, что может быть частью схемы подкупа избирателей. Однако его задержать не удалось. Сейчас наблюдателя разыскивает полиция. Контактные данные лица записаны избирательной комиссией при регистрации.

КИУ также сообщает о других нарушениях на выборах в объединенных территориальных общинах, среди которых открытие участков с опозданием, незаконная агитация в день выборов, голосования избирателей за пределами участков, нарушение тайны голосования.

Так, в Днепропетровской (село Малокозырщина, Перещепинская ОТГ) имело место голосование избирателей за пределами избирательного участка. В частности, одна из местных жителей заполнила бюллетень на улице на капоте автомобиля, чем была нарушена тайна голосования.

Также в КИУ поступила информация, что в селе Мелиоративное (Днепропетровская обл.) в день голосования избирателей угощали водкой от имени одного из кандидатов в депутаты. По полученной информации алкогольные напитки раздавал отец кандидата. Другой кандидат отреагировал на нарушения, вызвал полицию и написал соответствующее заявление.

В Ровенской области (Александрийская ОТГ) в день выборов, в 5 утра, Житомирский апелляционный суд принял решение в пользу одного из кандидатов по его регистрации. Показательно, что до этого, за день до выборов, Ровенский районный суд принял решение о снятии этого кандидата с избирательного процесса.

В Харьковской области (Староверовская ОТГ) и Волыни (Торчинская ОТГ) зафиксирован подвоз избирателей на участки. Подвоз микроавтобусом избирателей от имени одного из кандидатов также зафиксирован на Волыни - в селе Веселое.

Кроме того, наблюдатели КИУ сообщают о незаконной агитации в день голосования. В частности, на Полтавщине (Терешковская ОТГ) и Ровенской (Шпановская ОТГ). Так, в Терешковской ОТГ местным жителям в день голосования приходят смс с призывом голосовать за одного из кандидатов на пост главы ОТГ. В Шпановской ОТГ в помещении участка в селе Малый Алексин зафиксировано размещение агитационных материалов партии «УКРОП».

Вместе с тем, полиция Харьковской области сообщает, что ее сотрудниками открыты два уголовных производства по ч.2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса по фактам нарушения избирательного законодательства, которые были зафиксированы в Нововодолажском и Великобурлукском районах Харьковской области и одно уголовное производство по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) УК - в Харьковском районе.

Отметим, что в воскресенье, 29 апреля, первые выборы проходят в 40 объединенных территориальных общинах: 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских. В состав этих 40 ОТГ вошли 133 местных совета.

В частности, в Винницкой области такие выборы пройдут в 1 объединенной территориальной общине, в Волынской области - в 1 ОТГ, в Днепропетровской области - в 4 ОТГ, в Донецкой области - в 1 ОТГ, в Запорожской области - в 7 ОТГ, в Ивано Франковский области - в 2 ОТГ, в Кировоградской области - в 3 ОТГ, в Луганской области - в 1 ОТГ, в Одесской области - в 3 ОТГ, в Полтавской области - в 2 ОТГ, в Ровенской области - в 3 ОТГ, в Сумской области - в 1 ОТГ, в Тернопольской области - в 2 ОТГ, в Харьковской области - в 4 ОТГ, в Херсонской области - в 1 ОТГ, В Хмельницкой области - в 2 ОТГ, в Черновицкой области - в 2 ОТГ.

Кроме того, 29 апреля состоятся еще и дополнительные выборы депутатов в общинах, присоединенных к ОТО. В частности, в Житомирской области такие выборы пройдут в 2 поселковых советах, в Запорожской области - в 1 сельском совете, в Харьковской области - в 1 поселковом совете, в Черновицкой области - 1 поселковом совете.

После проведения выборов 29 апреля в целом в Украине будет создано 705 ОТО.