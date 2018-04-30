«Вы должны проявлять бдительность на территории всей Украины», - МИД Великобритании предупредило своих туристов об опасностях в Украине

В МИД Великобритании рекомендуют избегать посещения Донецкой и Луганской области, а также Крыма. Туристов предупредили избегать правительственных кварталов в городах Украины.

Об этом сообщает «Страна.ua».

По ситуации в Киеве и других районах за пределами Донецка и Луганска, то по данным британского МИД, она в целом спокойна, однако отмечается, что здесь регулярно проводятся публичные демонстрации, из-за которых могут перекрываться дороги.

«Вы должны избегать всех демонстраций и проявлять особую осторожность на публичных собраниях, поскольку даже мирные собрания могут перерасти в столкновения. В Киеве чаще всего демонстрации проходят в районах вокруг Майдана, Верховной Рады и Нацбанка Украины. Вы должны проявлять бдительность на территории всей Украине», - сообщили в МИД Великобритании.

Также они отмечают, что нужно остерегаться ДТП, которые часто происходят в Украине, а также карманных краж и мошенничеств особенно в туристических местах и переполненном транспорте.

«Не оставляйте документы или деньги в своем автомобиле. Используйте официальные такси. Не оставляйте напитки или пищу без присмотра, поскольку в них могут что-то подсыпать. Остерегайтесь принимать напитки от случайных знакомых. Проявляйте бдительность при знакомствах через интернет из-за брачных аферистов», - отмечают в МИД.

Напомним, что Япония упростила визовый режим с Украиной.