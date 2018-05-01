У Ирана есть мощная тайная программа по созданию ядерного оружия, - США

В Белом доме подтверждают, что у Тегерана есть полноценная программа создания ядерного оружия, которую он скрывает от мира.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Администрации президента США.

В США сообщают, что проверяют информацию израильской разведки об иранской ядерной программе.

«Эти факты согласуются с тем, что и так было давно известно США: у Ирана есть мощная, тайная программа по созданию ядерного оружия, которую он безуспешно пытался скрыть от мира и от собственного народа», — заявили в Белом доме.

В Администрации президента США заявляют, что Тегеран готов использовать разрушительное оружие против своих соседей и прочих стран, поэтому разработку оружия нужно остановить.

Напомним, в 2015 году сообщалось что Иран откажется от создания ядерного оружия, о программе договорились. Также сообщалось, что США обязали выплатить Иран 11 миллиардов долларов компенсации за теракты 11 сентября.