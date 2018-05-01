В Николаеве неизвестные облили зеленкой организатора первомайского марша

Владимир Пика. Источник: facebook.com

В Николаеве во вторник, 1 мая, неизвестные облили зеленкой одного из организаторов марша «против ценового и коммунального геноцида» Владимира Пику. Марш пенсионеров прошел без своего организатора.

Об этом корреспонденту «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Председателя Николаевской областной организации «Комитет профсоюза аттестованных сотрудников органов внутренних дел Николаевской области» Владимира Пику неизвестные ожидали возле его дома, а когда организатор акции вышел из помещения, то его облили зеленкой.

Позже эту информацию также подтвердили сами участники митинга во время своей акции.

В марше «против ценового и коммунального геноцида» принимали участие 40-50 человек пенсионного возраста. Они прошлись по улице Соборной с лозунгом «Мир! Труд! Май!» в сопровождении около 40 сотрудников полиции.

На одном же из пенсионеров была замечена запрещенная коммунистическая символика. Сотрудники полиции попросили мужчину снять значок, что он делать категорически отказался.

- Мне его сам Копейка подарил!, - объяснял пенсионер полицейским.

На митинг были приглашены работники Николаевского судостроительного завода (бывший «Судостроительный завод имени 61-го коммунара»). Однако из них на акцию пришел лишь один человек.

Один из выступающих обратился к сегодняшней молодежи, не забыв при этом упомянуть экс-депутата горсовета от партии Натальи Витренко Евгению Бондаренко, возглавлявшую в Николаеве запрещенную в Украине партию «Русский блок». Отметим, что по информации активистов, Евгения Бондаренко неоднократно посещала съезды Ассамблеи прокремлевского фонда «Русский мир» в Москве.

- Ну что, помогли вам ваши ляхи?, - говорит один из демонстрантов.

В 10:30, когда время марша подошло к концу, пришедшим пенсионерам предложили возложить цветы к мемориалу Героям-Ольшанцам. Организаторы митинга в рупор объявили, что на 9 мая у них запланирован еще один митинг.

Напомним, что 2 апреля в Николаеве митинговали против «убийственной» медреформы.