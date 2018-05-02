Глава Минюста Петренко отдохнул на майские праздники в Турции на полмиллиона гривен

Министр юстиции Украины Павел Петренко на майские праздники решил отдохнуть в одном из люксовых отелей Турции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов и выложил соответствующее видео.

«Пока вы там воюете с агрессором, ваш Министр юстиции из «Народного фронта» танцует с девочками на дискотеке и живет на вилле Royal beach стоимостью 3000 евро в сутки в отеле Maxx Royal Kemer Resort», — пишет Портнов.

В комментариях он уточнил что стоимость отдыха за пять первых майских дней составляет 16 000 евро (500 000 грн).

Напомним, ранее сообщалось, что советник Порошенко погулял на патриотической вечеринке в Куршевеле.

Как известно, с 1 по 8 января президент Украины Петр Порошенко находился в отпуске на Мальдивах, который, по информации журналистов Схем, обошелся ему в 14 миллионов гривен.

Отметим, что отдых Генпрокурора Луценко на Сейшелах стоил более 50 тысяч евро.