На Одесчине в заповеднике экологи обнаружили два бункера контрабандистов

Группа ученых национального парка «Тузловские лиманы» обнаружила два бункера на территории заповедника.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора нацпарка Иван Русев на своей странице в Facebook.

По его мнению, это могут быть хранилища, используемые контрабандистами или браконьерами для хранения товара или добычи.

«Обследуя заповедную зону песчаной пересыпи НПП «Тузловские лиманы», группа ученых нацпарка наткнулась на бункер на 9 километровой песчаной пересыпи - там, где начинается заповедная зона парка. Один из бункеров был поврежден мощной морской волной, а второй имел приоткрытую крышку. Бункеры до этого момента тщательно были засыпаны песком и человеку не сведущему в этом, вообще было не догадаться. Их было два, один 2,5 м на 7 м, второй 3,2 м на 10 м. Высота их до 2-х метров», - сообщил Русев.

Также он предположил, что данные бункеры используют контрабандисты для перегрузки контрабандных сигарет.

«Не раз я слышал о контрабанде сигарет крупными партиями в экономической зоне Черного моря. Слышал, что через территорию нацпарка, под крышей соответствующих структур идет перевалка контрабанды и то, что в этой зоне парка бывает их перевалка с судов, которые заходят без контроля с товаром со стороны моря. Однако никогда не замечал каких-то признаков. Построены бункеры, судя по состоянию досок, еще до моего прихода в нацпарк, то есть еще до 2015 года при бывшей администрации. Возможно это резервные хранилища контрабандного товара, на случай облавы. Составили акт. Служба охраны нацпарка делает заявление в полицию», - написал эколог.

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