В Николаеве министр Омелян выпил кофе с «фронтовиками», забыл где остановился и «похвалил» дорогу в город

В среду, 2 мая, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян приехал в Николаев, чтобы провести совещание с руководством области, но перед ним успел выпить чашечку кофе в компании «народных фронтовиков» в одном из заведений города.

«NikLife» пообщался с министром и узнал его оценку состояния трасс, ведущих в Николаев, и понравилась ли ему местная кухня.

На летней террасе одного из заведений Владимир Омелян сидел за чашечкой кофе в компании нардепов от «Народного фронта» Тараса Креминя и Игоря Бриченко. Позже оттуда они направились в ОГА, где в 12:00 должно было начаться закрытое совещание. По его итогам будет проведен брифинг для СМИ.

По пути туда Омелян в комментарии «NikLife» поделился, что с «народными фронтовиками» успел выпить только кофе, вкус которого ему понравился. А вот гостиницу, где он остановился, министр вспомнить не смог, но сказал, что условия там нормальные – он видел и хуже, а когда-то и вовсе жил в общежитии.

Кроме того, он рассказал, что в Николаев приехал ночью из Мариуполя по трассе М14. По его словам, состояние трассы удовлетворительное.

- Видно, что основание не повреждено, но в этом году необходимо сделать текущий ремонт на многих участках. Будем разговаривать с депутатами, чтобы предусмотрели финансирование на этот год. Потому что если в этом году не сделаем, то будет такое же положение дел, как на трассе «Киев-Одесса» на отдельных участках, - рассказал министр.

По его словам, на трассе «Киев-Одесса» сейчас сильно повреждены только те участки, которые не ремонтировались больше десяти лет. Он отметил, что ведутся переговоры с Европейским банком реконструкции и развития по поводу выделения 50 миллионов евро на ремонт дорог в следующем году, поэтому в 2018 году нужно успеть сделать проектную документацию и запустить тендерные процедуры.

Владимир Омелян рассказывал что-то, активно жестикулируя А нардеп Тарас Креминь внимательно его слушал Как и его коллега Игорь Бриченко

Как известно, 2 мая министр инфраструктуры Владимир Омелян, в рамках визита на Николаевщину, проводит закрытое совещание в Николаевской областной государственной администрации.

Напомним, Омелян сообщал, что согласно государственной программе «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования на 2018 год» из бюджета Украины на капитальный, текущий средний ремонт и эксплуатационное содержание дорог общего пользования государственного значения Николаевской области утверждено финансирование в сумме 657 миллионов 290 тысяч гривен.