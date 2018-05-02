В Южноукраинске 20 депутатов подписались под обращением с требованием отставки мэра Пароконного

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Виктор Параконный
Депутаты Южноукраинского городского совета зарегистрировали обращение о досрочном прекращении полномочий городского главы Виктора Пароконного.

Об этом сообщает «Барометр Южноукраинска».

Депутаты ссылаются на систематическое нарушение Виктором Пароконным Конституции и законов Украины, о чем свидетельствуют три решения суда, которые вступили в законную силу и подтверждают несоблюдение законодательства мэром.

Сейчас обращение подписали 20 депутатов Южноукраинского горсовета, а для его отставки проект решения на сессии должны поддержать 23 депутата.

Отметим, что ранее жители Южноукраинска начали сбор подписей за отставку на сессии Южноукраиского городского совета мэра города Виктора Пароконного, а также роспуск исполнительного комитета.

Напомним, что полиция открыла уголовное производство за реставрацию фонтана на 1,5 миллиона гривен фирмой, связанной с сожительницей мэра Южноукраинска.

Тарас Леонтян

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