В Южноукраинске 20 депутатов подписались под обращением с требованием отставки мэра Пароконного

Виктор Параконный Депутаты Южноукраинского городского совета зарегистрировали обращение о досрочном прекращении полномочий городского главы Виктора Пароконного.

Об этом сообщает «Барометр Южноукраинска».

Депутаты ссылаются на систематическое нарушение Виктором Пароконным Конституции и законов Украины, о чем свидетельствуют три решения суда, которые вступили в законную силу и подтверждают несоблюдение законодательства мэром.

Сейчас обращение подписали 20 депутатов Южноукраинского горсовета, а для его отставки проект решения на сессии должны поддержать 23 депутата.

Отметим, что ранее жители Южноукраинска начали сбор подписей за отставку на сессии Южноукраиского городского совета мэра города Виктора Пароконного, а также роспуск исполнительного комитета.

Напомним, что полиция открыла уголовное производство за реставрацию фонтана на 1,5 миллиона гривен фирмой, связанной с сожительницей мэра Южноукраинска.