В Белом доме извинились за опечатку, из-за которой обвинили Иран в разработке ядерного оружия

Белый дом утверждает, что заявление, в котором он обвинил Иран в осуществлении тайной программы разработки ядерного оружия, появилось в результате «канцелярской ошибки».

Об этом сообщает «Голос Америки».

- Опечатка, на которую вы указываете, была замечена и немедленно исправлена, и теперь мы сосредоточены на дальнейших действиях по обеспечению безопасности нашей страны, – сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс в ответ на вопрос журналиста по поводу упомянутого заявления.

В первоначальном заявлении говорилось, что «Иран осуществляет серьезную секретную программу разработки ядерного оружия, которую он безуспешно пытался скрыть от мира и собственного народа». Из текста заявления следовало, что Тегеран допускает вопиющее нарушение важного международного соглашения. Вскоре Белый дом выпустил исправленное заявление, в котором настоящее время было изменено на прошедшее, и разместил его на своем сайте в понедельник.

«Иран осуществлял серьезную секретную программу разработки ядерного оружия», – говорилось в новом тексте. Однако новая версия заявления не была разослана получателям исходного, ошибочного документа.

- Самой большой ошибкой является то, что США вообще стали участником соглашения с Ираном, – заявила пресс-секретарь Белого дома в ответ на просьбу о комментарии. – Мне кажется, что именно это является самой большой ошибкой, а не обычная опечатка, которая была тут же исправлена.

Это уже не первый случай, когда Белый дом выпускает заявления и пресс-релизы, содержащие опечатки. Так, однажды в официальном графике президента вместо Air Force One (президентский самолет) было указано Air Force Once, что можно истолковать как «бывший президентский самолет». В другом случае Белый дом выражал надежду на установление «долгосрочного персика» (lasting peach) между израильтянами и палестинцами, очевидно, имея в виду «долгосрочный мир» (lasting peace).