Гройсман предложил Раде внести изменения в закон о Кабмине и расширить ему полномочия

Премьер Владимир Гройсман выступил за принятие новой редакции закона «О Кабинете министров Украины» и закона «О полномочиях премьер-министра Украины».

Об этом сказал Гройсман в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

- Если вы возьмете закон о Кабмине, вы увидите, что полномочия исполнительной власти очень ограничены в возможности принятия решений. Очень зарегулировано украинское законодательство с одной стороны, а с другой - есть дуализм полномочий, что тоже является проблемой, - сказал Гройсман.

По мнению премьера, необходимо определить каждому уровню власти, начиная с местного самоуправления на уровне громады, района, области, что находится в их компетенции.

Он добавил, что необходимо принять новый закон «О Кабинете министров Украины», а также «О полномочиях премьер-министра».

- Возьмите любую организацию и ее руководителя - руководитель может издать приказ, распоряжение и т.д., а я как премьер-министр не имею права этого делать. Это еще во времена Януковича максимально все полномочия забрали у правительства, чтобы правительство не могло ничего решать, - отметил премьер.

По словам Гройсмана, чем больше будет полномочий при принятии решений, тем больше будет и ответственность.

Отметим, что это уже не первое заявление премьера относительно расширения его полномочий.

Напомним, конституционную реформу, касающуюся полномочий президента и парламента, в прошлом году предлагал бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

Однако осенью 2017 года президент Петр Порошенко заявил, что не видит возможности провести кардинальную конституционную реформу с перераспределением полномочий между президентом, парламентом и правительством.

Премьер-министр Владимир Гройсман в сентябре 2017 года тоже говорил, что ему не нужна новая Конституция, но уже зимой он изменил свое мнение и призвал решить – «мы в конце концов парламентско-президентская страна или президентско-парламентская».