В Париже первомайский митинг перерос в массовые протесты – полиция задержала более 250 человек

В столице Франции Париже первомайская демонстрация переросла в массовые беспорядки.

Об этом сообщает Reuters.

По данным властей, в погромах участвуют более тысячи активистов крайне левого движения Черные блоки, скрывающие лица масками.

Указано, что активисты размахивают советскими флагами, скандируют антифашистские лозунги, бьют витрины и поджигают машины. Полиция вынуждена применять слезоточивый газ.

Министр внутренних дел Франции Жерар Колломб пообещал сделать все возможное для задержания нарушителей. Местные телеканалы сообщают, что против погромщиков также применяются водометы.

Парижская полиция задержала при подавлении беспорядков на манифестации 1 мая 276 человек, 102 из которых сейчас находятся под стражей. Об этом сообщила префектура полиции Парижа.

По предварительным данным, экстремисты «нанесли ущерб 31 магазину, сожгли шесть автомобилей, еще десять автомашин пострадали от их действий». В ходе столкновений между левыми радикалами и силами правопорядка ранения получили четыре человека, один из которых - боец спецподразделения полиции. Согласно данным префектуры, в погромах на улицах Парижа принимали участие 1200 хулиганов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся с визитом в Австралии, заявил, что решительно осуждает произошедшие беспорядки, подчеркнув, что виновные в насильственных действиях будут привлечены к ответственности.

Как сообщалось ранее, 1 мая в Одессе подстрелили скандального активиста Стерненко – нападавшего задержали.

Напомним, в Николаеве неизвестные облили зеленкой организатора первомайского марша. Также в Харькове напали на участников марша в честь первого мая – у демонстрантов заметили символику «Харьковской народной республики»