Новый «медийщик» аэропорта заявил, что министр на совещании «дрючил» чиновников, а в Николаеве «все с яйцами»

Бывший телеведущий Игорь Моляр, который теперь назначен «ответственным за коммуникацию» между КП «Николаевский международный аэропорт» и министерством инфраструктуры, по прибытию в Николаев записал видеоблог, в котором неоднозначно высказался о городе и аэропорте.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Напомним, что Моляр ранее вел телепередачу «Парк автомобильного периода», а сейчас является советником министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Моляр на главной площади Николаева вел прямую трансляцию на свою страницу в Facebook и назвал себя «хрен знает кем, хрен знает откуда» и «автосоветчиком Омеляна». Также он сказал, что будет заниматься медийной поддержкой аэропорта.

В самом начале трансляции Моляр заявил, что Николаев был основан во вторую неделю сентября, но почему-то назвал эту дату Днем Святого Николая. Позже, говоря о запуске аэропорта, он снова повторил эту дату. Касаемо самого аэропорта, Моляр был настроен не очень оптимистично, заявив, что сомневается в конкурентоспособности Николаевского «летовища» с херсонским.

- Выдержит ли он конкуренцию с херсонским, который открыт давно и работает круглосуточно? Сомневаюсь. Но терминал построен, полоса сертифицирована, осталось сущая ерунда – министр берет это под свой контроль, - говорит советник.

Позже он выразил надежду, что Николаевский аэропорт не повторит судьбу донецкого. По словам Игоря Моляра, он собирается устроить в аэропорту аналог своего шоу.

- Я попробую построить новый «Парк авиационного периода», онлайновый. В интернете, в ютубе, в фейсбуке – все будет онлайн. В том числе и коррупция. Так что «welcome, corruption people». Заходите к нам на огонек, - говорит экс-телеведущий.

В какой-то момент он решил пройти на закрытое совещание министра в ОГА. По словам Моляра, Омелян там три часа «реально дрючил» и «беспощадно костил» глав РГА, ОТГ и остальных участников:

- Хотите сходим туда, куда нельзя? Возможно, там уже закрылась основная часть, самая скучная. Потому что министр их там сейчас реально просто дрючит конкретно. Вопрос дороги, аэропорт [...] Сидят уже три часа, все главы района отчитываются о проблемах и, конечно же, Владимир Владимирович их беспощадно костит.

По пути в ОГА он отметил, что николаевцы – люди «с яйцами».

- Вот николаевская собака. Похоже, собака с яйцами. Тут в Николаеве вообще все с яйцами. Вы еще не видели николаевского губернатора, - сказал советник.

Само здание облгосадминистрации чем-то напомнило экс-телеведущему Тадж-Махал – внутри он прошелся по коридорам, заглянул на совещание и отправился дальше исследовать коридоры. По пути он наткнулся на дверь в приемную вице-губернатора Александра Кушнира. Того на месте не оказалось, но Моляр, уходя, решил сделать комплимент его секретарю Оксане.