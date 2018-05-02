«Сплошная глупость», - министр юстиции Петренко прокомментировал данные о дорогостоящем отдыхе в Турции

Глава Министерства юстиции Украины Павел Петренко прокомментировал информацию об отдыхе в Турции.

На своей странице в Facebook он заявил, что информация о дорогостоящей вилле не правдива.

Петренко подтвердил, что на майских праздниках действительно отдыхал за рубежом. По его словам, он с семьей остановился в отеле «Maxx Royal Kemer». При этом, чиновник утверждает, что данные бывшего первый замглавы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова, который заявил о дорогостоящем отдыхе Петренко, ложь

«Нет, не снимал и не снимаю никаких вилл за 3 тысячи евро в сутки. Сплошная глупость арендовать номера такой стоимости. Остановились в номере с выходом к бассейну, что подтверждается ваучером, фото которого прилагаю специально для автора «псевдорасследования», — заявил Петренко.

По его словам, стоимость таких номеров определена на сайте отеля в режиме онлайн. Для примера он показал скриншот, на котором указана стоимость 4 дней отдыха, который предлагается отелем на конец мая в категории номера, где проживала семья министра юстиции.

«Мы покупали их дешевле, так как бронировали заранее», — утверждает глава Минюста. Также он добавил, что его декларация позволяет ему провести несколько дней отдыха вместе с родными в Турции.

Напомним, ранее сообщалось, что советник Порошенко погулял на патриотической вечеринке в Куршевеле.

Как известно, с 1 по 8 января президент Украины Петр Порошенко находился в отпуске на Мальдивах, который, по информации журналистов Схем, обошелся ему в 14 миллионов гривен.

Отметим, что отдых Генпрокурора Луценко на Сейшелах стоил более 50 тысяч евро.