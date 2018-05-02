Украина выйдет из координационных органов СНГ, - Порошенко

Украина не будет принимать участие в координационных органах Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил президент Петр Порошенко, сообщает телеканал «112 Украина».

- Мы прекращаем участие в координационных органах СНГ. МИД проанализировало и проинформировало правительство о целесообразности дальнейшего пребывания в составе тех или иных соглашений. Мы будем очень тщательно прорабатывать эти позиции, но Украина не будет больше участвовать в каких-либо координационных органах СНГ, – отметил Порошенко.

Президент также дал поручение министру иностранных дел Павлу Климкину в течение недели внести предложения об отзыве всех украинских представителей из координационных органов СНГ.

- Нам там в условиях, когда действия координируются страной-агрессором, нечего делать, – добавил Порошенко.

Напомним, что ранее Порошенко поручил окончательно разорвать связи Украины и СНГ.