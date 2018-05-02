«Квалифицированный и опытный», - министр о директоре Николаевского аэропорта, ранее работавшем в агробизнесе

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал нынешнего и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт», депутата Николаевского облсовета Федора Барну квалифицированным и опытным человеком.

Об этом идет речь в видео брифинга Омеляна в Николаевском аэропорту, которое опубликовала пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Министр сравнил аэропорт Николаева с аэропортом во Львове, который был на грани закрытия, а теперь демонстрирует темпы роста.

- У нас есть абсолютно современный аэропорт… остается пройти процесс сертификации. Я очень хочу, чтобы хотя бы осенью этого года аэропорт заработал, пошли первые рейсы. Надеюсь, что он будет успешным конкурентом одесскому и херсонскому аэропортам, - говорит Омелян.

Министр не готов сказать, когда аэропорт получит сертификат – если все документы готовы, то это будет через два месяца. Также он сказал, что министерство поможет Барне сформировать профессиональную команду.

- Сегодня у нас есть деньги, все возможности, чтобы запускать аэропорт, - добавил Барна.

Напомним, что по данным партийного сайта «Блока Петра Порошенко», от которого баллотировался Барна, нынешний директор аэропорта два года назад не причислял авиацию или менеджмент к сферам, в которых он считает себя специалистом.

- Я много работал в сферах экономики, строительства, газоснабжения. В сельском хозяйстве работаю и сейчас – это и является главным источником доходов. В 2010 году было создано предприятие «Логитранс-групп». Мы работаем напрямую с фермерами, поэтому нам известны и очень близки проблемы села, - говорил Барна в 2015 году.

Также во время брифинга Омелян прокомментировал и ситуацию с тем, что предприятие «Житлопромбуд-8» через суд хочет получить 43 миллиона гривен за ремонт в терминале аэропорта.