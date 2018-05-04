В первой части беседы депутат Николаевского горсовета, глава фракции “Оппозиционный блок” Игорь Дятлов рассказал о том, почему он некоторое время не посещал сессии городского совета, почему готов был стать первым вице-мэром Николаева, а также о том, какой была единая позиция “Оппозиционного блока” во время голосования за импичмент Сенкевичу.

Во второй части разговора, Игорь Дятлов рассказал, из-за чего Сенкевич стал его разочарованием, почему “Оппозиционный блок” считает обвинения депутата Игоря Копейки в даче взятки прокурору политическим давлением, какое первое впечатление сложилось у Дятлова после встречи с главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко, а также о том, почему Центральный аппарат партии “оппозиционеров” считает нелегитимным нового главу николаевской областной ячейки.

“Мы рассчитывали на то, что Александр Федорович станет реформатором”

– Вы, говоря об Александре Федоровиче, сказали, что его победа была частью Вашей победы - победы нового молодого поколения. Но не стал ли он представителем старого поколения, учитывая то, что он оставил всю команду, которая была до него?

– Скажем так, новая команда, которую он предложил, не стала лучше и профессиональнее предыдущей.

– Но ключевые позиции оставались за старыми руководителями? Департамент ЖКХ, управление образования...

– Мы рассчитывали на то, что Александр Федорович станет реформатором. Вообще, путь реформатора очень сложный. Реформатор – это человек, который готов пожертвовать своим политическим будущим ради того, чтобы войти в историю. Все решения, которые принимаются реформатором, – порой жесткие,не всегда понятные, но они дают результаты спустя определенное время.

“Пройтись по городу порой стыдно”

– Он оказался неспособным совершать жесткие поступки, принимать жесткие решения?

– Когда была предложена новая структура, разве Вы считаете ее реформаторской? Изначально мы ожидали, что это будет действительно консолидированное решение, готовы были поддерживать его, чтобы была предложена абсолютно новая структура не только с позиции количества (“Давайте, сократим на 10%” - я считаю это спекуляцией), а именно новое видение того, каким образом будет управляться город Николаев.

Мы же с Вами видим, что сегодня фактически происходит деградация. Я вот прогуливался по Николаеву, по разным улицам... В последнее время солнце вышло, стало теплее, но пройтись по городу порой стыдно. И стыдно, наверное, не только мне, а многим. Можно ли повлиять на улучшение? Конечно, можно. Но хотелось бы, чтобы те люди, которые публично заявляли о том, что они готовы взять на себя ответственность, все-таки ее на себя взяли. Мы готовы подставить плечо, и это было неоднократно в рамках этой работы, как бы нас не обвиняли в том, что оппозиция не может подставлять плечо действующей власти в лице Александра Федоровича.

Я же считаю по-другому. Оппозиция в городе – это не та сила, которая берет флаг и блокирует работу действующего мэра, а та, которая может предложить альтернативные решения или альтернативные программы. Мы их предлагали. Часть из них приняты, часть из них отвергнуты. Так или иначе, мы занимаемся этой работой.

Если говорить о структуре, то в пример можно привести дублирование функций. У нас есть колоссальный департамент ЖКХ, который, как мы видим, не справляется не то, что с развитием, а даже с освоением бюджетных средств. Инвестиционных программ мы практически не видим. Департамент ЖКХ, например, не занимается водоканалом, сетями водоканала. Департамент ЖКХ не предпринял абсолютно ничего для того, чтобы при принятии в городскую собственность коммунального предприятия “Николаевоблтеплоэнерго” предоставить вообще видение того, что же город получает, что сегодня это за предприятие и каким образом оно должно работать.

Есть Департамент ЖКХ, и есть 4 районные администрации, у которых фактически есть тоже свои департаменты ЖКХ. Когда я провожу встречу с избирателями, и мне люди показывают, к примеру, внутриквартальный проезд, который нужно отремонтировать, то часто оказывается, что за часть этого внутриквартального проезда отвечает администрация, которая включает его в список объектов, подлежащих ремонту, а за вторую часть отвечает Департамент ЖКХ. И из-за этого получаются разрывы. Поэтому я не согласен с теми, кто говорит, что администрации не нужны, и не согласен с теми, которые говорит, что не нужен департамент ЖКХ. Я согласен абсолютно с другим тезисом - нужно принять решение: либо мы оставляем монстра в лице департамента ЖКХ, и тогда забираем функции распорядителей средств у администраций и оставляем им только функции контроля; или же мы всю ответственность за те процессы, которые происходят в районах, передаем администрациям, нивелируем функции “монстра”-департамента ЖКХ и отдаем ему функцию контроля.

– Функцию контроля выполняет департамент антикорупционный, так называемый…

– Они не в состоянии это выполнить. Ведь для того, чтобы проконтролировать, должен быть план, должна быть разработана программа. Как пример можно привести развитие портов в городе Николаеве. Скажем так, они развивались сами по себе.

– Без согласования с городской властью.

–Развилисьв какую-то структуру. На сегодняшний день они, в том числе, доноры - те предприятия, которые наполняют бюджет города Николаева и дают рабочие места. Это хорошо? Конечно, это хорошо. С другой стороны, порты – это те предприятия, которые напрочь убивают дороги города Николаева. Мы не берем пока Николаевскую область, говорим в рамках города Николаева. До каких пор это будет происходить? Я помню одно из заявлений на тот момент мэра города Александра Федоровича, который говорил, что надо закрыть порт. Возможно, это было сказано эмоционально, и потом он забрал эти слова и сказал, что его не совсем корректно поняли. Но опять же, нужно понимать, что ты говоришь с позиции мэра, а не общественного деятеля. А что ты скажешь тем тысячам людей, которые работают в этой отрасли в Николаеве и получают стабильную заработную плату? Что ты скажешь депутатам городского совета, да и своим избирателям, когда бюджет станет намного меньше?

При этом те переговоры, которые проводились мной как депутатом городского совета с теми компаниями, которые там работают, свидетельствуют о том, что они готовы быть соинвесторами и вложиться в строительство объездных путей или объездной дороги. Скажем так, построить направление, которое будет идти к портовской инфраструктуре. Решений может быть масса. Просто об этом нужно советоваться с профессионалами, привлекать их к проектированию дороги, которая не будет идти через жилые кварталы города и не будет убиваемая, не будет разбиваться о мосты и так далее, а, наоборот, увеличит пропускную способность портов, которые находятся на территории нашего города.

“В здании на Соборной площади не хватает специалистов и профессионалов, которые могли бы дать решения, максимально адаптированные к нашему городу”

- Одной из возможностей называю отстойник для АМПУ.

- Это не возможность. Опять же, там нет стратегии, нет бизнес-плана. Мы говорим о какой-то конкретной маленькой части. Я Вам могу привести в пример город Дрезден, Германия. Там находится один из самых передовых предприятий по производству автомобилей марки «Volkswagen». Сборочный цех находятся фактически в старом центре. Нужно задаться вопросом, а каким образом концерн, который производит миллионы автомобилей, доставляет туда запасные части, отдельные элементы кузовов и так далее? Вы себе можете представить, чтобы по старому немецкому городу шли фуры с перегрузом и везли эти запчасти? Как Вы думаете, каким образом они эту проблему решили? При этом, как я Вам уже сказал, это не старый завод, а это завод, который был построен, по-моему, 5-7 лет назад. То есть, они его изначально построили не за городом, а в районе старого центра. Это невероятно красивое здание, полностью стеклянное, и ты можешь, стоя на улице, наблюдать, как идет само производство. Этот концерн - гордость данной территории и вообще страны в целом. Как Вы думаете, каким образом решена проблема доставки? Ответ элементарно прост - трамвайные пути. В тот момент, когда не ходит городской транспорт, они при помощи грузовых трамваев доставляют необходимые комплектующие. Простое решение?

– Да. Ну здесь Потемкинскую отремонтировать никак не могут.

– Но трамваи же ходят. До тех пор, пока будет ходить грузовой транспорт, мы можем ремонтировать дороги сколько угодно. Транспорт идет с сумасшедшим перегрузом. Ни одна европейская дорога, о которых нам все время говорят, не может выдержать такой перегруз. Если бы 70-тонник проехал по Германии, то просто штрафом не отделался бы. Само предприятие, скорее всего, закрыли бы. Это был бы колоссальный штраф, и, вполне возможно, что руководитель сел бы в тюрьму. При этом в Германии еще, наверное, с 30-40-х годов строят дороги с учетом того, чтобы они могли выдерживать даже такие нагрузки, как проезд по ним танка.

Я Вам это рассказал как пример того, что велосипед выдумывать не нужно. Многие решения лежат на поверхности, их только нужно применять. Но в здании на Соборной площади не хватает сегодня специалистов и профессионалов, которые могли бы дать именно те решения, которые были бы максимально адаптированы к нашему городу. Невозможно строить направление и развивать портовскую сферу в городе Николаеве и делать ее приоритетом, если у тебя нет общения с теми людьми, которые непосредственно там переваливают грузы. Их же тоже нужно услышать.

“На сегодняшний день людей, которые мыслят конструктивно, меньше, чем тех людей, которые мыслят деструктивно”

– Можно ли отсутствие специалистов назвать кризисом элиты, как в масштабах Николаева и масштабах страны?

– Мне сложно сегодня говорить в масштабах страны. Но если бы у нас не было этого кризиса, то Украина как страна с колоссальным потенциалом на момент провозглашения независимости не была бы в той ситуации, в которой она находится сегодня. Если мы говорим о городе Николаеве, то консолидация должна быть. Не только элиты. Консолидация должна быть на всех уровнях. Последние 4 года показали и, по-моему, уже доказали многим, что кричать на площадях можно, красивые лозунги говорить можно, а иногда просто нужно выполнять свою повседневную работу. Если, к примеру, дворник перестанет выполнять свою работу хорошо, то очень скоро мы погрязнем в грязи. И если чиновник Департамента ЖКХ перестанет выполнять свою работу или работник ЖЭКа, то нас ждут техногенные катастрофы. Если учитель перестанет хорошо выполнять свою работу, то в будущем нас ждет поколение с недостаточным образованием. И так далее. Поэтому говорить сегодня о том, что два или три или пять человек договорятся, и все сразу станет хорошо, с моей стороны было бы некорректно. Здесь должно быть понимание абсолютно у всех.

К сожалению, на сегодняшний день людей, которые мыслят конструктивно, меньше, чем тех людей, которые мыслят деструктивно. Людей, которые готовы отбросить политические лозунги ради того, чтобы, к примеру, отремонтировать Соборную площадь или же построить одними из первых на территории Украины Дом молодежи... Таких людей, которые готовы объединиться, намного меньше, чем тех, которые будут готовы что-то сносить, разрушать или выступать исключительно только с позиции “против”. Я сегодня, опять же, смотрю на заявления большинства народных депутатов Украины... Давайте посмотрим, сколько раз те или иные нардепы выступили “за” что-либо. И сколько раз они выступили с позиции “против”. Вы увидите в этом сравнении колоссальный разрыв. Сегодня очень многие идут с позицией “против”. Я же уверен в том, что нам нужно просто эту парадигму изменить. Нужно идти с позиции «за». Поэтому, если мы говорим с позиции конструктивной работы, в том числе, в городе, то должны быть точки объединения и должны быть те люди, которые готовы будут не просто проговорить объединение или публично выступить, задекларировать, но готовы будут и выполнять его.

“Игорь Николаевич пройдет сложный путь в судах, но сможет доказать ту позицию, которая была озвучена им в суде”

– Так называемое, «дело Копейки». По информации, которая была опубликована в средствах массовой информации по делу «Копейки» проходит почти половина депутатского корпуса. Среди фамилий тех, которые там есть, есть и Ваша фамилия. Называлась Ваша фамилия.

– Я не слышал об этом.

–Вам не сообщали о подозрении в рамках расследования? Не опрашивали, как свидетеля, возможно?

– Я Вам скажу о депутатах городского совета от нашей команды и тех людях, которые были кандидатами. У меня нет информации, что кто-либо из них каким-либо образом проходит по так называемому «делу Копейки».

– Игорь Николаевич Копейка насколько мне известно данную ситуацию не комментирует...

– Как я понимаю, это связано с работой его адвокатов.

– Вы с ним общались на эту тему?

– С кем?

– С Игорем Николаевичем.

– На тему чего конкретно?

– На тему того, в чем его обвиняют. О подозрении в том, что он влиял на фирмы подрядчиков, которые выполняли, в частности ремонт крыш по ряду адресов, которые находятся на его округе.

–Давайте я дам Вам возможность еще раз сформулировать то, что вы только что сказали.

– Обсуждали ли Вы с Игорем Николаевичем Копейкой ситуацию по тому, в чем его обвиняют.

– Уже прошло несколько месяцев. Мне неизвестно о том, чтобы за это время Игоря Николаевича приглашали хоть на один допрос.

– То есть была просто мера пресечения, его выпустили под залог и по сути человек совершенно сейчас просто себе живет такой жизнью, которая была до этого события?

– У него есть определенные ограничения. Например, он не может принимать участие в работе комиссии, членом которой он является. Но еще раз, я почему попросил Вас повторить вопрос - не для того, чтоб Вас зацепить, а для того, чтоб Вы понимали: мне неизвестно на сегодняшний день, чтобы Игоря Николаевича с момента оглашения подозрения приглашали на какие-либо следственные действия или же на общение или же на допросы, где были бы четко озвучены те обвинения, о которых мы читали в средствах массовой информации. Поэтому я не имею возможности это прокомментировать. Если бы у меня была информация, что его приглашали, я думаю, что он бы мне об этом сказал.

– Вы же, наверное, общались после того, как все это произошло, Вы, наверное, спросили Игоря Николаевича: “Что у Вас там происходит?” У него же есть понимание того, по какой причине это все случилось?

– Мы же с Вами понимаем, что если бы те публичные обвинения, которые прозвучали, в том числе, в его адрес, имели бы право на жизнь, то были бы названы фамилии распорядителей средств, которыми являются определенные чиновники, и им тоже были бы предъявлены определенные обвинения. Но я не читал, в том числе, и в Вашем издании, чтобы кому-либо из чиновников мэрии были предъявлены такие обвинения. Нужно понимать, что депутат городского совета может влиять на различных распорядителей только в рамках своих депутатских запросов на основании обращений жителей, которые сотнями, а то и тысячами к нему поступают. Каждый депутат считает, что та проблема, с которой к нему обратился его избиратель, стоит на первом месте. Ну, это же логично. Поэтому была позиция фракции по поводу Игоря Николаевича Копейки и так называемого его дела. Эта позиция была озвучена публично. Я ее могу подтвердить еще раз: мы согласны с тем, что это исключительно политическое дело.

При этом Игорь Николаевич Копейка не был первым. Многие журналисты забывают, что в 2016 году таким же способом, но не так жестко, были предъявлены претензии Владимиру Викторовичу Евтушенко. В мэрию во время заседания транспортной комиссии вошли представители правоохранительных органов и вручили ему протокол. Тогда тоже было давление на депутатов не только нашей фракции, а и других фракций, за принятие определенных решений. Все эти протоколы оказались в судах. Это давление, которое происходило и происходит на депутатов нашей команды. Многие дела нами уже выиграны в судах, некоторые еще находятся в судах.

Сергей Иванович Жайворонок, который никуда не перебежал, остался в нашей команде, остался верен своим принципиальным позициям. В 2014 году, еще до того, как был сформирован новый состав городского совета, против него тоже была совершена провокация. Понадобилось немало времени, чтобы доказать его невиновность, и суды всех инстанций это подтвердили, вплоть до того, что определили компенсацию за счет государственного бюджета. И, насколько мне известно, возбуждено дело в отношении тех, кто подписывал бумаги, готовя эту провокацию. Но пока ни одно средство массовой информации не нашло в себе силы опровергнуть те ярлыки, которые вешались на депутата городского совета Сергея Ивановича Жайворонка. Точно так же это происходило в отношении и Игоря Николаевича Копейки, где без суда и следствия, поддавшись определенным порывам, на него навешивались определенные ярлыки. Я уверен, что Игорь Николаевич пройдет сложный путь в судах, но сможет доказать ту позицию, которая была озвучена им в суде.

“Идет подготовка к президентской гонке, и стараются максимально зачистить поле от тех, кто может составлять конкуренцию”

– Если говорить о том, что это политическое давление, то каким образом и какая сторона заставляет делать депутатов что-то, чтобы это давление прекратилось?

– Уточните вопрос.

– Если это политическое давление, которое оказывается, в частности, на депутата Копейку, значит есть сторона, которая говорит: “Игорь Николаевич, ты должен поступать так то, так то и так то. Если ты не будешь поступать так то, то на тебя будет продолжаться оказываться давление и ты окажешься за решеткой”. Если Вы говорите, что это политическое давление, то кто та сторона и что она просит делать или не делать?

– Я понял Ваш вопрос. На это можно посмотреть несколько шире. Дело в том, что результат нашей команды в 2015 году резко выделялся на фоне тех выборов, которые проходили в других регионах. И такой поддержки, которая была оказана нашей команде на выборах 2015 года, мало кто получил в других регионах. Давление – это следствие того результата и той поддержки населения, которая была оказана. Власть видит, что такая поддержка есть в 2016 году и в 2017 году. Так как реальная поддержка намного выше, чем показывают некоторые социологические исследования, власти стараются применять различные технологии. Придумывают партии-сателлиты, оказывают давление, чтобы выбить сильных депутатов, которые обладают собственным рейтингом и доверием избирателей, чтобы те не принимали участия в будущих выборах. Если посмотреть на то, что происходит в стране после нового года (об этом говорят специалисты, в том числе и те, которые специализируются на политологии), то станет понятно, что основная ставка на будущих выборах президента будет сделана на мэров городов. Поэтому, обратите внимание, в основных, скажем так, городах-миллионниках и городах поменьше у мэров нет спокойной жизни. Правоохранительные органы создают им определенные проблемы.

– Чтобы они в конечном итоге поддерживали партию власти?

– Если бы я находился в этом процессе, мне было бы проще Вам ответить. Мы же видим, что это не единичный случай - это происходит и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне. В Днепре непростой мэр, но ему тоже создают те или иные проблемы. После этапов децентрализации, которая была запущена еще до прихода этой власти, получив определенные ресурсы и став действительно центрами влияния в своих регионах, не только мэры, но и люди, которые обладают поддержкой, в этой избирательной кампании, будущей президентской, могут сыграть ключевую роль. Именно поэтому осуществляется, в том числе, давление на политические силы. В одном из изданий мои слова трактовали таким образом, что якобы из-за президентской кампании пострадал Копейка. Это манипуляция. Мной было сказано другое – что идет подготовка к президентской гонке, и стараются максимально зачистить поле от тех, кто может составлять наибольшую конкуренцию, представлять те или иные политические силы или тех или иных кандидатов в президенты на тех или иных территориях. И будут стараться максимально убрать этих людей, завести на них уголовные дела, выбить их из политического процесса, сделать все для того, чтобы нивелировать их влияние. Не для того, чтобы они вошли в эту команду, а чтобы нивелировать. Это не только мое мнение, еще раз говорю, это мнение многих политических экспертов, которые есть в Украине, и тех, которые работают с Администрацией Президента, и тех, которые не работают с Администрацией Президента. Все в основном соглашаются с этим тезисом.

– Недавно был, прошел съезд и был избран новый глава николаевской областной организации “Оппозиционного блока” Игорь Брыль, которого называют человеком из орбиты Вашего влияния. Спустя некоторое время появилось заявлении центрального штаба, в котором говорилось, что переизбрание было незаконным и подготовлено обращение в Минюст с просьбой не регистрировать нового главу. Что это было?

– Давайте в самом начале скажем о том, что на том письме, которое было опубликовано, есть подпись Сергея Ларина.

– Сопредседатель. По крайней мере, в письме написано было, что он сопредседатель.

– У нас сопредседатели – это Юрий Бойко и Борис Колесников. У Сергея Ларина, по уставу, нет полномочий единолично делать заявления от имени всего центрального штаба. Это просто заявление одного из членов партии. Вот он выразил свою позицию таким способом.

Для того, чтобы разобраться, что конкретно произошло, нужно вернутся к конференции, которая должна была пройти в мае 2017 в городе Первомайск. На это было решение политсовета и это было предложение Александра Игоревича Нечаева. Почему она должна была пройти в мае? Потому что по уставу нашей политической силы, председатель избирается лишь на два года. Именно поэтому летом 2017 года была проведена городская конференция, на которой был переизбран руководитель городской организации, Игорь Дятлов ушел – пришел Андрей Яковлев. Срок полномочий истек. Я всегда говорю о том, что нужно выполнять законы. Если они по каким-то причинам не соответствуют – меняйте законы. Так и в уставе. Если посмотреть устав организации как региональной, так и центральной, то там все очень четко написано. Если кому-либо что-то не нравится, тогда меняйте устав. Собирайте съезд, говорите о том, что этот устав устарел и в него нужно вносить корректировки. Если говорить с позиции нашего устава, то Александр Игоревич Нечаев должен был отчитаться в мае на конференции. Именно в мае 2017 года. После этого должна была быть рассмотрена его кандидатура на должность руководителя или должна была быть вынесена другая кандидатура. На эту конференцию был приглашен Бойко Юрий Анатольевич. Ими (Бойко и Нечаевым – прим.) было принято решение провести ее в Первомайске. Почему там, я не знаю. Это было их решение. На тот момент я еще был руководителем, мы выдвинули своих делегатов. Когда представители всех организаций приехали, то были удивлены тому, что Юрий Анатольевич решил встретиться не с партийным активом, а с некоторыми депутатами фракции «Оппозиционный блок», в том числе с теми, которые членами партии не являлись и не являются. Более того, на тот момент, в 2017 году, они вышли из фракции.

– Среди них также был Максим Невенчанный? И Владимир Фроленко?

– В том числе. Владимир Фроленко был руководителем фракции. Я говорю о том, что он провел встречи с депутатами, которые не являлись членами партии «Оппозиционный блок». Более того, они демонстративно покинули фракцию «Оппозиционный блок» по разным причинам. В первую очередь, из-за конфликта с Фроленко.

– Но эти люди, они были делегатами от...

– Они не были делегатами.

– То есть, их Юрий Бойко сам пригласил?

– Каким образом они там оказались, сложно сказать, я не знаю, каким образом это формировалось. Я хочу обратить внимание, делегатом конференции может быть только член партии. И когда сегодня некоторые, так называемые члены фракции комментируют те или иные события партии «Оппозиционный блок», то, как уже заявлял Андрей Кротов, не являясь членами партии, они не могут являться делегатами партии.

– Владимир Фроленко тоже не член партии?

– Фроленко является членом партии, насколько мне известно. Партийный билет я его не видел. Это надо задать вопрос парторганизации в Баштанском районе. Владимир Фроленко публично говорил, что он является членом партии.

На тот момент, в 2017 году, когда все только начали съезжаться, то увидели, что Юрий Анатолиевич Бойко уже проводит встречу с депутатами, которые покинули фракцию и никогда не являлись членами партии. Теми людьми, которые облили грязью политическую силу, одним из лидеров которой Юрий Бойко и является. С теми люди, которые начали объезжать районные партийные организации, приглашая их перейти в другие партии.

– В рамках разветвления?

– Да. Руководители районных организаций были возмущены тем, что встреча с внефракционными депутатами началась раньше. Я приехал одним из последних. Мне неведомо было, что там звучало до этого, но исходя из того, какие претензии прозвучали в адрес Александра Игоревича Нечаева, то я, как руководитель городской организации и как первый зам руководителя областной организации стал одним из немногих, кто выступил в его защиту перед Бойко. Несмотря на это, Юрий Анатольевич в присутствии всех заявил, что Александр Игоревич отстранен от должности руководителя организации, что он пришлет сюда проверку, основываясь на тех обвинениях, которые прозвучали в адрес Нечаева. И такая проверка приехала, это правда. По результатам этой проверки он должен был принять решение, будет ли Александр Игоревич кандидатом или нет.

Спустя некоторое время в СМИ вышла информация о позиции самого Нечаева (для меня это тоже стало новостью), где он публично сказал, что он не руководит организацией, отстранен и не планирует руководить, и пусть руководство само определяется, как дальше будет жить организация. Опять же, партия – это не частное предприятие, а общественная организация, и принимает в данном случае решение не Киев, а региональная организация. На протяжении десяти месяцев были отправлены десятки писем, обращений, в том числе и в адрес Юрия Анатольевича Бойко, приезжали делегации на встречи с Сергеем Лариным и другими, кто входит в руководящий состав партии, с уже не просьбой, а мольбой дать возможность провести конференцию и избрать руководителя. На тот момент уже фактически не осталось и аппарата областной организации, но каждый раз представителям региональных организаций говорили, что вот-вот приедем, мы вас услышали. Представители всех региональных организаций высказывали единое решение - готовность проголосовать только за местного кандидата. Но в сентябре приехала еще одна проверка, и центральный аппарат предложил на должность руководителя областной организации не жителя Николаевской области, а очередного, скажем так, варяга.

Собрались руководители партийных организаций. Я на тот момент уже не был руководителем городской организации, и в данной встрече не принимал участия. Но все или большинство, насколько мне известно, сказали свою позицию: «Варяга мы не приемлем, мы будем выбирать из своих и просим донести до центрального аппарата: хватит экспериментов, мы хотим, чтобы руководил областной организацией человек, который тут проживает, к которому можно обратиться в любой момент за поддержкой, за советом, за помощью».

После этого прошло до полугода. У нас была встреча, съезд депутатов всех уровней, на который приехали Андрей Кротов, Евгений Вовненко, несмотря на то, что они на тот момент уже вышли из фракции по известным причинам. Но ни Фроленко, ни другие, кто остались в той фракции, не приехали на встречу, организованную, в том числе, Юрием Бойко. Я не знаю причин. После этого была встреча у Вадима Новинского с руководителями районных парторганизаций - он сам пригласил, потому что он входит в высший орган, в политсовет центральной партии, и о проблемах ему писали руководители районных организаций, подчеркиваю, не городской. Разобравшись, услышав позицию, он пообещал, что в течение месяца-полутора будет принято решение, и будет избран руководитель, за которого согласны проголосовать. Он сказал, что не позволит, чтобы навязывали какие-либо кандидатуры для областной организации.

Недавно прошла областная конференция, на которой присутствовали представители всех районных партийных организаций, на которой по тем или иным причинам не присутствовал Нечаев. Могу только предположить, что, скорее всего, это связано с тем, что он отказался от руководства. Было принято решение. Кандидатуру Игоря Брыля, насколько мне известно, предложила районная организация, но точно не городская организация партии «Оппозиционный блок». Дело в том, что Игоря Кузьмича Брыля (несмотря на то, что он непубличный человек) наши партийцы знают не менее десяти лет. Он работал в структуре областной партийной организации, курировал несколько районов, входил в аппарат областной организации, был замом руководителя областной организации. Я подчеркиваю, не городской. И его организаторские способности прекрасно знают руководители партийных организаций.

То, что предложили его кандидатуру, для меня, например, не было новостью. И мы тоже его поддерживали, потому что считаем, что для того, чтобы наладить работу внутри областной организации, в первую очередь, должен быть человек, который понимает, как работает аппарат, как формируется команда, что вообще такое партийное строительство. Если Александр Нечаев хочет отчитаться о своей работе руководителя областной организации (он ссылается на это в своем письме) - да, пожалуйста. Парторганизация может собраться в любой момент, причем вместе со СМИ. Журналистам тоже будет интересно, чтобы он отчитался. Если Сергей Николаевич Ларин готов приехать и поддержать Александра Игоревича Нечаева и выступить с информацией о деятельности центральной партии за все это время и встретиться за 4 года с членами нашей партии, с региональными организациями, то мы же только за. Ждем этого уже несколько лет, особенно последний год, когда нам это обещают. Поэтому сегодня как человек, который стоял у истоков создания организации, я поддерживаю наших руководителей районных партийных организаций, их желание в рамках существующего устава избрать того человека, с кем им комфортно будет работать. Если же руководители партийной структуры считают, что они имеют право назначать руководителей, то тогда это уже не партия. Я думаю, что этот конфликт надуман. И, к примеру, Фроленко как руководитель фракции «Оппозиционный блок», по уставу, обязан входить в политсовет областной партийной организации. Могу вам сказать, что после той конференции, на которой был избран Игорь Кузьмич Брыль, Владимир Фроленко продолжил быть членом политсовета. Ничьи права не были нарушены.

– Владимир Фроленко говорит, что он тоже не присутствовал на этой конференции и, что ряд депутатов вообще не знали о том, что такой съезд будет

– Дело в том, что Владимир Фроленко последние два года вообще не присутствовал в областной партийной организации: ни как руководитель фракции, ни как просто депутат областного совета. К глубокому сожалению, это проблема не только нашей фракции, а и других политических сил. Мало кто читал устав, мало кто знает, что там написано. Конференция – это не просто сбор “поговорить”, а это серьезное мероприятие, которое собирается по определенным правилам. Владимир Фроленко как депутат областного совета избирался по одному из округов Баштанки, и Баштанская организация могла избрать его, чтобы он был делегатом на конференции. Но Баштанская районная партийная организация избрала своим руководителем Бенюха, и он присутствовал на областной конференции. Поэтому говорить о том, что какой-либо регион в Николаевской области в рамках представления партий обделен – это некорректно. И мне удивительно, что это звучит из уст руководителя фракции. Нужно читать устав. Мог ли он присутствовать на конференции? Как приглашенный он мог присутствовать, но чтобы пригласить какого-либо человека, с ним должна быть связь. А была у него связь с областной организацией, с Александром Нечаевым, тут мы должны задать ему вопрос. Районные партийные организации эту связь не теряли. А почему он ее потерял, наверное, ответ знает только он.

– Одним из сценариев того, как развивалась бы ситуация в городской власти, звучало бы следующим образом: депутаты Николаевского городского совета Вас избирают первым замом, в дальнейшем, высказывается недоверие Александру Федоровичу, вы становитесь и.о. городского главы. Это, опять же, я проговариваю сценарий, который слышала. Происходит назначение глав администраций района, которые, как известно, на выборах играют не последнюю роль. Объявляются новые выборы мэра города Николаева, и, тот штаб, который работал с Вами на выборах, работает на Алексея Юрьевича Савченко, который является кандидатом в мэры города Николаева. Проговаривался ли такой сценарий?

– Это полный абсурд. Тем более, что первый зам не может быть и.о. мэра. И последующие принятые решения это доказывают. У Татьяны Викторовны, скажем так, быть и.о. мэра особого желания не было. Скорее всего, это стало необходимостью для нее. При этом был избран первый зам - до этого руководитель фракции «БПП» Владимир Крыленко. Человек с достаточно большим управленческим опытом. Но он же не стал и.о. мэра. И, если исходить из логики вопроса, который вы задали, то логичней было бы, если бы...

– ... Вас назначили секретарем. И провернуть всю эту схему.

– Нет, нет. Исходя из той логики, которая была до этого озвучена, то он должен был стать и.о. мэра, полностью подчинить под себя структуру, выстроить какие-то штабы. А вы видели хоть один шаг? С октября, ноября, декабря или января? Вы видели, чтобы действующая власть в лице «БПП», которая есть в Николаеве, это предприняла? Если бы это было правдой, то события развивались бы намного стремительнее. В принципе, первый зам не может быть и.о. мэра. Мы можем пофантазировать с вами, что можно видоизменять структуру или “не кресло красит человека, а человек кресло”, но то, что там где-то писалось и говорилось, - это абсурд. Это невозможно. Тем более, если мы говорим о кандидатуре Алексея Юрьевича.

– В качестве мэра Николаева.

– Мне сложно представить, что этому человеку было бы интересно погрузиться в глубину проблем города и посвятить часть своей жизни именно городу Николаеву. Глава администрации по тем законам, которые есть сегодня, назначаемый президентом с определёнными полномочиями, – это определенный статус. Фактически можно говорить, что глава облгосадминистрации – это член Кабинета министров.

– На местном уровне.

– Нет, на всеукраинском уровне. Это человек, который входит в круг тех людей, которые принимают судьбоносные решения в стране. Мэр города не входит. Мэр города – это ответственность за канализацию, мэр города – это ответственность за водоканал.

– Но это относительно независимая единица, в отличие от главы администрации, который находится в вертикале власти.

– Если бы он хотел независимости, то зачем надо было менять мандат депутата Верховной Рады на должность главы облгосадминистрации?

– Это вопрос, который нужно задать ему.

– Я поэтому и сказал, что логики в этом не вижу. Поэтому это очень сложно комментировать, я бы даже сказал, что это невозможно комментировать. Я думаю, что были определенные спекулятивные моменты в его адрес.

– В контексте того, что он стоит за импичментом Сенкевича, что он, как бы, очистил себе дорогу, для того, чтобы самому занять себе это кресло?

– Это тоже была спекуляция. Мы уже говорили об этом. Я не вижу информации или же действий, которые дали бы мне возможность аргументировано говорить, что он стоит за чем-то. Есть заявления некоторых депутатов о том, что, якобы, было какое-то давление. Но если спросить депутатов фракции «Оппозиционный блок», то я удивлюсь, если они скажут, что на них кто-то давил. Тем более удивлюсь, если скажут, что они были в кабинетах облгосадминистрации. Мне сложно это представить, потому что этого не было. Могло ли оказываться давление на депутатов других фракций? Нужно спрашивать у них. У «БПП», ведь они, скажем так, были инициаторами. Первым был Сергей Исаков от «Самопомощи», вторым инициатором выступили «БПП», «Наш край». Поэтому эти слухи... Они, конечно, интересные. Для Facebook они интересные – когда скучно, можешь включить передачу, которая тебя развлечет, или почитать подобного рода заявления. Но это не соответствует действительности. Обратите внимание, выборы мэра не были назначены в законный способ, хотя обязаны были быть назначены. Верховная Рада должна была назначить выборы, а суд мог приостановить.

– Если по процедуре идти.

– Они же не были рассмотрены. Был пиар со стороны различных и нардепов, и не нардепов, которые заявляли, лозунгами прикрывались. Но сам факт назначения выборов не произошел. Я думаю, что Александр Федорович был бы больше заинтересован в том, чтобы они были назначены.

– Алексей Юрьевич Савченко, Вы с ним много раз встречались? У Вас было общение?

– Последний раз я вам сказал когда.

– Когда заседание глав фракций было?

– Да. Больше мы с ним не виделись.

– Вокруг него ходит много разной информации, его отчасти демонизируют. Ваше личное отношение к нему как к личности, и как к руководителю.

– Это нужно всегда разделять. У меня не столько было возможности с ним общаться, чтобы давать какие-то оценки. И вообще, человек должен отдавать себе отчет, когда дает оценки той или иной личности, навешивает какие-то ярлыки. Я могу Вам привести пример нашего знакомства. Оно произошло в районе ноября 2016 года. Напомню, что Алексей Юрьевич, когда был представлен главой, провел встречу с фракциями областного совета и провел встречу с фракциями городского совета. Он меня пригласил принять участие во встрече с фракцией «Оппозиционного блока» в областном совете. И тогда мы познакомились. О моем впечатлении тогда никто не спрашивал. Могу сейчас сказать. Оно было достаточно осторожным, потому что мы говорили с ним об определенных проектах, которые, по нашему мнению, в Николаеве должны быть завершены. Один из проектов был заморожен предыдущим главой облгосадминистрации. Это проект “Студенческий городок” и постройка фехтовального зала в парке Победы. Почему предыдущий глава облгосадминистрации его заморозил? Если посмотреть публикации на вашем сайте с фотографиями бездомных собак, ржавыми замками, проржавевшими деталями забора и так далее, то у нас есть определенное предположение, почему это было сделано. Но пусть это останется на совести тех руководителей, которые тогда были. Мы же постарались ознакомить его с той проблематикой, которая, по нашему мнению, есть в городе и области. Основное - это дороги. Одни из направлений, которые были обозначены, – Снигиревское, направление в сторону Кривого Рога, направление в сторону Кировограда. Один из проектов – это был фехтовальный зал. Это то, о чем мы говорили. В случае, если он эти проекты готов будет взять и готов завершить, он может рассчитывать на поддержку во многих вопросах, которые не являются политическими. Я вам напомню, что после этих совещаний с фракциями он провел несколько совещаний на таком объекте как “Студенческий городок”, тогда речь не шла только о постройке фехтовального зала. Речь шла о том, почему такой объект до сих пор не запущен и не работает. Неоднократно в интервью он говорил о “Студенческом городке”. Изначально он строился для студентов, чтобы студенты могли на профессиональных аренах заниматься спортом. Любительским и профессиональным. Сегодня сложно говорить, что это происходит. Почему? Вопрос, наверное, к нему. Но вот такое было знакомство.

Давать оценки из информации СМИ? То, что я прочитал, увидел и услышал - это то, что Алексей Юрьевич собирается выступить с отчетом о своей деятельности. Нужно сначала услышать отчет, потому что, наверное, были же какие-то планы. Я точно знаю, что были, и об этом говорилось публично. Об этом говорилось на сессиях облсовета, об этом заявлялось на заседаниях комитетов Верховной Рады и на заседаниях Кабинета министров. Что-то удалось, что-то не удалось. Какие-то новые планы могут стоять. Мне сложно об этом говорить, пока мы не услышали отчет именно как руководителя, что ему удалось, а что нет. Сегодня может показаться со стороны, что это ему удалось, а он может считать, что ему не удалось. Посмотрите за эти полтора года, какие пертурбации произошли в управлении дорожного строительства, сколько руководителей поменялось. Но мы не видим, чтобы дороги ремонтировались как это необходимо. В завершение хотел бы напомнить, что в 2010 году, когда жители Украины, жители нашей области доверили нашей команде управление областью, Николай Петрович Круглов как руководитель команды публично пообещал восстановить дорогу в Одессу. Тогда дороги в Одессу не было вообще. Она была примерно такая, как сегодня на кировоградском направлении. В Одессу можно было доехать за 7-8 часов. Более убитой дороги в Украине не было. Было дано такое публично обещание, и Николай Петрович Круглов как глава облгосадминистрации вместе с депутатским корпусом областного совета, вместе с нардепами сделали на тот момент, казалось бы, невозможное - выделили не просто ресурс, чтобы залатать ямки, а построили заново дорогу в сторону Одессы, до Коблево. Работы начались в 2010 году, и в 2011 они были завершены. Уже прошло лет 6-7, а эта дорога на сегодняшний день остается лучшей в Николаевской области. Это заслуживает уважения не только для конкретной личности, а для конкретной команды людей. Потому что это был не один человек, а команда людей, которая взяла на себя обязательства, и с честью выполнила. Я не видел других направлений, но требую, чтобы у нас в направлении Кривого Рога, Снигиревки, Кировограда и того же Киева (там уже невозможно проехать) были построены дороги, которые могли бы простоять семь-восемь лет без ремонта.