Предприятие может существовать и без руководителя, - судьбу директора «Николаевэлектротранса» решат на депутатских комиссиях

Александр Сенкевич Депутатские комиссии Николаевского городского совета рассмотрят вопрос, стоит ли оставлять нынешнего и.о. директора «Николаевэлектротранса» Виталия Матвеева на должности или назначить вместо него нового директора.

Об этом рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич 3 мая на встрече с работниками «Николаевэлектротранса».

По словам Сенкевича, «следующая неделя будет решающей по вопросу вашего предприятия». Мэр говорит, что директору предприятия надо дать полгода, чтобы поработать, а у Матвеева не было достаточно времени, чтобы показать себя (это утверждение работники встретили неодобрительными окриками – ПН).

Сенкевич признал, что на предприятии есть конфликт между рабочими и Матвеевым, и основная причина конфликта – недостаток коммуникации. По мнению городского головы, Матвеев недостаточно уделял внимания коммуникации с работниками. Также мэр полагает, что Матвеева не стоит винить в долгах предприятия – «он мог бы заплатить за электроэнергию, но тогда остались бы все без зарплаты».

- Каждый из нас ищет кого-то главного – главного в городе, главного в стране, на предприятии и главного виновного. Всегда во всем должен быть кто-то один виновен. К сожалению, так не бывает. В любой проблемной ситуации есть ряд причин.

- Ситуация с оплатой за электроэнергию уже более чем критическая. Еще на прошлой неделе ваше предприятие должно было быть отключено от электроэнергии. Только благодаря слаженным действиям депутатского корпуса и исполнительной власти удалось временно «перехватить» денег без решения сессии и перекрыться частично по долгу предприятия, - говорит мэр.

Сенкевич сказал, что думал предложить кандидатуру «одного человека» на должность директора предприятия, но решил, что тогда его будут обвинять в непрозрачности. Мэр хочет, чтобы на депутатских комиссиях решили – или нынешний директор остается, или нужно назначить нового. Чтобы депутаты предложили и обсудили кандидатуры на должность директора, выбрали одну из них.

- Я услышал тут, что «Вот этот человек приводит своих людей». Я могу сказать одно: я слышу упреки в свою сторону, что «Этот Сенкевич не может, у него нет своей команды». А как работать, если ты приводишь свою команду, а тебе говорят «вот, ты приводишь своих людей»? Если человек несет ответственность за предприятие, то он должен брать себе в команду тех людей, за которых он готов нести ответственность, - прокомментировал Сенкевич кадровую политику Матвеева на предприятии.

Фото – интернет-журнал «NikLife»

- Никуда предприятие не денется, не исчезнет, не развалится. Может предприятие существовать с руководителем и без руководителя. Как видите, и город работал шесть месяцев без городского головы, - отметил мэр.

Также он рассказал, что вопрос финансовой помощи «Николаевэлектротрансу» должен решать депутатский корпус на сессии горсовета. Деньги могут взять из неизрасходованных средств из бюджета прошлого года и средств, которые «заработали более запланированного».

Напомним, ранее сообщалось, что часть работников «Николаевэлектротранса» требует уволить своего директора и грозит забастовкой.