Мэр – это один из 55 людей, принимающих решение, - Сенкевич рассказал, что «решает не все» в Николаеве

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич приравнял свои возможности как мэра к возможностям депутата городского совета.

Об этом Сенкевич заявил 3 мая на встрече с работниками «Николаевэлектротранса».

- Мое отсутствие – это еще одно доказательство того, что мэр в этом городе решает не все и даже во многом не все, а является одним из 55 людей (мэр и 54 депутата горсовета – ПН), которые принимают решение. И по вашему предприятию.

- У городского головы сегодня нет возможности определять себе команду – депутатский корпус голосует за замов городского головы. Это мера противовесов, чтобы никто не узурпировал власть в городе… К сожалению, когда мы говорим, что нужно обходиться без политики, без политики мы обойтись не можем. Даже в местном самоуправлении, в том месте, где нужно заниматься, простите, дерьмом, паром и дорогами, мы должны заниматься вопросами политики. Сегодня есть депутатский корпус, он неоднородный, у каждой фракции есть свое мнение, - сказал мэр.

Напомним, ранее Сенкевич заявлял, что мэр не может подвергать риску своих горожан, не может решать свои политические амбиции. При этом ранее были опубликованы аудиозаписи со встречи Александра Сенкевича с фракцией «Оппозиционного блока» накануне голосования за его отставку.