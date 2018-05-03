Северная Корея приступила к демонтажу ядерного полигона

В Северной Корее начался демонтаж ядерного полигона Пхунгери на севере страны.

Об этом со ссылкой на американскую разведку рассказывает телеканал CBS News.

Согласно имеющимся данным, рабочие уже начали демонтировать кабели, которыми пронизаны туннели испытательного полигона.

Ранее сообщалось, что после встречи лидеров КНДР и Южной Кореей, Ким Чен Ын пообещал закрыть ядерный полигон Пхунгери.

Кроме того, Ким Чен Ын и Мун Чже Ин анонсировали подписание в конце 2018 года мирного договора, который положит конец войне между двумя странами, которая формально продолжается с 1953 года.

Напомним, ранее КНДР и Южная Корея демонтировали громкоговорители на своих границах.

Как сообщалось, 27 апреля прошла историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи.