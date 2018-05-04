Ахметову, Коломойскому и Фирташу запретили въезд в США, - нардеп Лещенко

Из-за сомнительного прошлого США запретили въезд в страну некоторым украинским олигархам, в частности, Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, Дмитрию Фирташу и Юрию Иванющенко.

Об этом в эфире «112 Украина» сообщил народный депутат Украины Сергей Лещенко.

- Ахметов – невъездной в Америку. Ему запрещен въезд в связи с его сомнительным прошлым. Все его попытки получить визу заканчивались отказом или отпиской, что его заявление все еще в процессе рассмотрения, — сказал он.

По словам политика, Ахметову не помогло даже то, что он за миллиард долларов купил несколько депрессивных шахт в Западной Вирджинии (США).

Лещенко также заявил, что именно по рекомендации Ахметова беглый экс-президент Виктор Януковича нанял известного американского политтехнолога Пола Манафорта.

- С Януковичем Манафорт работал 10 лет. Манафорта Ахметову посоветовал Дерипаска (российский бизнесмен Олег Дерипаска, попал в санкционный список США – ред.). А тот посоветовал его Януковичу, – отметил политик.

При этом он подчеркнул, что Манафорт привел Януковича к власти и расколол общество посредством самых грязных политтехнологий.

Напомним, ранее близкого к Порошенко нового украинского олигарха Павла Фукса не впустили в США.