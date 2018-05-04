Ложь во имя пиара: Сенкевич и Варваровский мост

Очень не люблю, когда людям засоряют мозг откровенным враньем. Конечно, с фактчекингом у населения все макисмально плохо, настолько плохо, что аж смешно (вспоминаем историю про «смену герба» и стараемся читать дальше, а не лежать со смеху под столом). Но врать плохо, а плохо врать - еще хуже. Но некоторым, наверное, это по кайфу, иначе сложно объяснить зачем Сенкевич, вернувшись на должность, в первый же месяц нагло врет своему же электорату.

29 апреля на странице мэра появилась новая запись - в ней он пишет, что за время его отсутствия никто не позаботился провести тендер на разработку проектной документации на ремонт Южнобугского (Варваровского) моста, а ведь по его указанию ранее была проведена экспертиза (к слову, действует она лишь год).

- Наступним етапом мало б бути замовлення проектно-кошторисної документації його капітального ремонту, після чого самих робіт, на які вже півроку можна було б шукати гроші. Так от за цей час було зроблено… нічого, - пишет Сенкевич.

И добавляет, что как только вернулся на должность, так сразу же объявил тендер на проект. И даже ссылку на ProZorro дал. И зря (для него, а не для остальных). Перейдя по ссылке можно обнаружить, что мэр врет - тендер был объявлен 22 марта, тогда как суд решил «немедленно восстановить» Сенкевича только 2 апреля. То есть, торги объявили еще те самые, которые «попередники». Окей, можно сказать: «Так его иск удовлетворили еще 16 марта». Без вопросов, но в должности он тогда восстановлен не был - ждал аппеляции, но получилось досрочно вернутся в кресло. То есть, фактически, мэром он тогда не был и раздавать приказы о проведении тендера не мог.

Тут два варианта: либо Сенкевич нагло врет, считая избирателей неспособными перейти по ссылке, либо в горсовете принялись выполнять приказ человека, который даже не был на должности. В таком случае, приказываю сделать мне латте (авось проканает).

Но это еще не всё. Оказывается, те самые, которые «бездельники», и раньше проводили тендер, вот только потом департамент ЖКХ его отменил. Так вот, первый раз торги объявили 18 января, когда Сенкевич ну уж точно никак не мог быть к этому причастен. В торгах приняли участие две компании - ООО «Союзтранспроект» и «Институт комплексного проектирования объектов строительства». И 21 марта этот тендер отменяют, указав, что «Институт…» ранее не выполнял подобных работ, а «Союзтранспроект» не имеет квалифицированных работников, способных сделать это (второму отказали еще 20 февраля). Но «Союзтранспроект» подался и на вторые торги - там ему конкуренцию составило частное предприятие «Экспресс-К». 3 марта появились документы, указывающие, что предприятию «Экспресс-К» отказано, так как они тоже не выполняли подобных работ прежде, а вот ООО «Союзтранспроект» пока ожидает подтверждения. Может, они успели набрать штат квалифицированных работников?

Исходя из этого получается, что пока Сенкевич был в «отпуске» (как он сам это называет), в горсовете все-таки совершали какие-то движения по направлению к ремонту моста. Говорить об эффективности этих движений - дело другое, но интересно, зачем так нагло врать и рассчитывать на глупость избирателей? Когда-то же они научатся проверять инфу. Вон, в комментах под тем же постом нашлись люди, которые увидели нестыковку по датам - со временем таких будет больше. И что тогда? Наверное, лучше уметь признавать свои ошибки, чем манипулировать информацией и сваливать все на других. Или, скажете, и пост не вы писали, Александр Федорович?