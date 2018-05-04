Беларусь планирует национализировать авиаремонтный завод, принадлежащего украинскому нардепу

Власти Беларуси хотят национализировать Оршанский авиаремонтный завод, 60% которого принадлежит президенту компании «Мотор Сич», народного депутата Украины Вячеслав Богуслаев.

Об этом пишет «Белорусский партизан».

Как отмечается, на этой неделе на переговорах Богуслаева в Администрации президента Беларуси будет решаться, на каких условиях бизнесмен выйдет из капитала Оршанского авиаремонтного завода.

«В залоге» в белорусской власти остался личный самолет Богуслаева, на котором на прошлой неделе он прилетал в Оршу на собрание акционеров предприятия», - говорится в статье.

По информации источников издания, передавая свою долю Беларуси, «Мотор Сич» может не только отказаться от финансовых претензий к заводу (на сумму около 19 миллионов долларов), но и заплатить «неустойку» за невыполнение обязательств по соответствующим инвестиционным договором.

В начале 2012 года «Мотор Сич» купила около 60% акций Оршанского авиаремонтного завода за 12 миллиардов рублей, а компания «Системы инвестиций и инноваций», подконтрольная белорусскому бизнесмену Александру Садовому, отдала 8 миллиардов рублей за остальные 40% акций.

«Партнеры обещали модернизировать предприятие, загрузить его заказами, а также вложить средства в социальную инфраструктуру поселка Болбасово, где расположен завод. Была зарегистрирована авиакомпания «Орша Эйр» и началась подготовка по развитию на базе аэродрома логистического комплекса», - пишет издание.

На днях Генпрокуратура Беларуси начала проверку причин невыполнения заключенного в 2012 году инвестдоговора основными акционерами завода.

Комментируя агентству «Интерфакс-Украина» начатую проверку Богуслаев заявил, что она может быть связана с возможным изменением белорусского инвестора предприятия.

«Сегодня мы ведем переговоры об изменении белорусского акционера ОАРЗ», - сказал президент «Мотор Сичи», но не конкретизировал детали переговоров.

Комментируя озвученную СМИ информацию о якобы подготовке властями Беларуси передачи контрольного пакета акций ОАО «ОАРЗ» белорусскому госпредприятию «Беспецвнештехника», Богуслаев сказал: «Не понимаю, откуда это: взять и забрать. На рынке можно только купить или выкупить. Так работает вся Европа. Нужно рассчитаться с акционерами».

Напомним, что ранее Служба безопасности провела обыски в публичном акционерном обществе «Мотор Сич» в Запорожье.