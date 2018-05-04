Сбросившимся с Ингульского моста мужчиной оказался работник «Центра защиты животных»

В Николаеве мужчиной, который сбросился с Ингульского моста и разбился, был сотрудник коммунального предприятия «Центр защиты животных» Валентин Морозюк.

Напомним, что происшествие случилось утром 4 мая, мужчина сбросился с моста и упал на землю, получив смертельные телесные повреждения.

«Коллектив предприятия выражает соболезнования семье нашего коллеги. Валентин занимал должность работника по уходу за животными с самого начала работы предприятия. У него был сложный жизненный путь, он прошел сквозь ад афганской войны. Но это не сломило Валентина. Он достойно прожил свою жизнь, был хорошим и чутким к другим, любил и присматривал за бездомными животными. Надеемся, что правоохранительные органы смогут разобраться, почему человек ушел из жизни, сбросившись с моста. Все, чем может помочь коллектив «Центра защиты животных», будет сделано», - сообщается на странице коммунального предприятия в «Facebook».

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что по факту гибели мужчины начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), как того требует процедура в случае расследования самоубийств.