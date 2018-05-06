Николаевский горсовет занял 8-е место по Украине в Индексе публичности

Николаевский горсовет является публичным лишь на 68%. По итогам измерения Индекса публичности городских советов за 2017 год Николаевский горсовет занял 8-е место.

Об этом сообщили в «Кризисном медиа-центре Николаев».

Гражданская сеть «ОПОРА» уже пятый год подряд измеряет Индекс публичности органов местного самоуправления. Группа городов, которые удерживают лидирующие позиции, остается неизменной. Среди них – Ивано-Франковск, Киев, Луцк, Винница, Львов, Черновцы. Наименее медленно внедряют практики публичности и надлежащего управления муниципалитеты Ужгорода, Одессы, Черкасс, Днепра, Запорожья и Житомира.

- Высоким является показатель публичности городского головы – 71% (62% – в 2016 году), значительно вырос показатель депутатского корпуса – 70% (в 2016 году было 48%), наименее публичными остаются исполнительные органы, имея 63%, – рассказала региональный координатор измерения Индекса публичности Елена Заворотченко.

Показатель публичности городского головы вырос за счет проведения общественных слушаний, использования социальных сетей для коммуникации с жителями, практики публичной отчетности, размещения стратегических документов на официальном сайте городского совета, проведения личного приема граждан, функционирования «горячей линии» для оперативного обращения граждан.

- Однако ряд показателей все еще остается низким, а некоторые даже ухудшили свой уровень по сравнению с 2016 годом. Так, на сайте не опубликованы электронные декларации (или ссылки на них) руководства города и депутатов, отсутствует информация о советниках городского головы, не введена отдельная процедура приема инициативных групп граждан, а также система управления качеством ISО. Сфера развития «отрытых данных» остается неясной, стратегического документа по работе с ними не принято, – отмечает Елена Заворотченко.

Если говорить об уровне публичности исполнительных органов, то он вырос всего на 2% по сравнению с 2016 годом. Негативно повлияли на этот показатель отсутствие информации о заместителях городского головы, их биографических данных, фотографий и контактов. Значительный объем информации исполнительные органы не публикуют в формате «открытых данных», при коммунальных предприятиях города не создано наблюдательных советов.

Вместе с тем на сайте размещена структура Николаевского городского совета и исполнительных органов, предусмотрена возможность подать электронную петицию и обращение. Вовремя публикуются сообщения о заседании исполнительного комитета, размещаются принятые решения. Раздел «Публичная информация» содержит исчерпывающую информацию, обеспечена возможность подать запрос различными способами, все исполнительные органы придерживаются сроков предоставления ответов.

Депутатский корпус Николаевского горсовета является публичным на 70%. Высокие показатели в этой шкале удалось обеспечить благодаря практике отчетности депутатов, своевременному размещению проектов решений, обнародованию результатов поименного голосования, протоколов сессий, заседаний постоянных комиссий, онлайн-трансляциям сессионных заседаний.

- Негативными тенденциями являются отсутствие практики отчетности постоянных комиссий перед горсоветом о своей работе, деклараций депутатов за 2017 год (или ссылок на них). Как и в прошлом году, не обо всех депутатах указана исчерпывающая информация, не утвержден Этический кодекс депутата. На сайте горсовета не обнародована информация о регистрации депутатов на конкретном заседании, перечень и содержание депутатских запросов. В Регламенте горсовета и положении о работе постоянных комиссий четко не урегулирована процедура доступа граждан к заседаниям комиссий и выступлениям на них, – говорит Заворотченко.

Напомним, ранее сообщалось, что три четверти николаевцев недовольны городским советом и мэром города.