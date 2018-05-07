Одесский суд определился с датой заседания по апелляции на восстановление мэра Сенкевича

Александр Сенкевич Одесский апелляционный административный суд назначил к рассмотрению на 21 июня апелляционную жалобу на восстановление Александра Сенкевича на посту городского главы Николаева.

Об этом свидетельствует информация, размещенная в списке назначенных к рассмотрению дел на сайте соответствующего суда.

Жалобы депутатов Николаевского городского совета Ростислава Филевского, Сергея Исакова, Владислава Ентина и Олега Солтыса будет рассматривать коллегия судей в составе Александра Димерлия, Степана Домусчи и Александра Ещенко.

Напомним, 16 марта судья Черенкова удовлетворила иск Александра Сенкевича к Николаевскому горсовету об отмене решения о прекращении его полномочий. При этом у городского совета с момента оглашения было 30 дней на подачу апелляционной жалобы на это решение суда. 2 апреля судья также внесла дополнение в это решение, что позволило Сенкевичу немедленно занять пост мэра Николаева.

Секретарь горсовета Татьяна Казакова отказалась подавать апелляцию от своего имени и сообщила, что решение о подаче апелляционной жалобы должны принять депутаты на сессии городского совета, но у депутатов нет единого мнения относительно подачи апелляции.

Также сообщалось, что городской глава Николаева Александр Сенкевич считает, что поданная депутатоми горсовета апелляционная жалоба на его восстановление в должности - это всего лишь «личные обиды».