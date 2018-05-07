«Наш край» призывает правительство создать план развития экономики страны, чтобы украинцы не трудоустраивались заграницей

Александр Мазурчак За год в поисках заработка за границу выезжает около 4 миллионов украинцев, которые не могут трудоустроиться дома.

Об этом заявил сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак в обращении к Кабмину с требованием разработать пошаговый план развития экономики для уменьшения рисков от трудовой миграции, передает пресс-служба партии.

По его словам, более трех миллионов украинцев встретили майские праздники на работе за рубежом.

«С началом тепла украинцы отправились на сезонные работы за рубеж. В среднем за год в поисках заработка из страны выезжает около 4 млн граждан, из них более 2,5 млн проживают там постоянно. И это не только обедневшие украинцы, которым нечего терять: выезжают ученые, бизнесмены, врачи и предприниматели. Для уменьшения рисков от трудовой миграции необходимо вплотную заняться отечественной экономикой – не для отчетов МВФ, а для решения насущных проблем развития страны», – отметил Александр Мазурчак.

По словам Александра Мазурчака, только существенный рост экономики может повысить заработную плату и покупательную способность граждан.

«Все, что сегодня делает правительство, – это подготовка кадров для экономики стран ЕС. Кабмину необходимо немедленно разработать меры, которые будут побуждать предприятия повышать заработную плату, замедлять инфляцию и увеличивать покупательную способность граждан», – заявил он.

«Наш край», отметил Александр Мазурчак, наработал пакет мер для развития экономики.

«Мы предлагаем вкладывать средства в строительство дорог, так как новые качественные дороги работают на развитие экономики. Следует реанимировать оборонно-промышленный комплекс. В аграрном секторе: развивать малое и среднее фермерство, переработку сырья в готовый продукт. Кроме этого необходимо вводить электронное управление, как в развитых странах, усилить защиту бизнеса от рейдерства и давления со стороны силовиков», – отметил он.

Иначе украинцы будут продолжать работать на экономику других государств, считает Александр Мазурчак.

Как известно, Украина входит в первую десятку стран-доноров международных мигрантов в мире. По оценкам экспертов, количество трудовых мигрантов ежегодно достигает 4 млн человек. При этом, одновременно за пределами страны может находиться более 2,5 млн украинцев.

Напомним, что глава Николаевской областной партийной организации «Наш Край» Юрий Кормышкин заявил, что городская власть в Николаеве не справилась с возложенными на нее обязанностями по оперативному решению аварии на канализационном коллекторе по улице Лескова.