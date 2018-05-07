Порошенко не побеждает ни в одной из пар второго тура президентских выборов, - опрос

В апрельском президентском рейтинге лидируют Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко и Олег Ляшко, а действующий глава государства Петр Порошенко занимает четвертое место в гонке.

Такие данные опроса от Киевского международного института социологии были представлены на пресс-конференции, передает LIGA.net.

Если бы выборы прошли в середине апреля, среди всех опрошенных граждан в возрасте от 18 лет 8% проголосовали бы за Тимошенко, 6,3% - за Гриценко, 6,1% - за Ляшко, 6% - за Порошенко, 5,4% - за шоумена Владимира Зеленского, 4,8% - за музыканта Святослава Вакарчука, 4,4% - за Вадима Рабиновича, 4,3% - за Юрия Бойко, 1,7% - за Андрея Садового, 1,4% - за Дмитрия Яроша, 0,9% - за Виктора Чумака и 0,4% - за Андрея Билецкого.

Среди тех, кто определился с выбором, 16,1% проголосовали бы за Тимошенко, 12,7% - за Гриценко, 12,2% - за Ляшко, 12,2% - за Порошенко, 10,8% - за Зеленского, 9,6% - за Вакарчука, 8,8% - за Рабиновича, 8,6% - за Бойко, 3,3% - за Садового, 2,9% - за Яроша, 1,9% - за Чумака, 0,9% - за Билецкого. Эти показатели ближе всего к возможным результатам выборов, отметили социологи.

Кроме того, гражданам предлагали оценить 22 пары возможных участников второго тура. Если туда выйдут Порошенко и Тимошенко, то лидера Батьківщины среди определившихся с симпатиями поддержат 22,9%, действующего президента - 11,8%.

Другие варианты пар: Порошенко-Ляшко - 12,9%/17%, Порошенко-Гриценко - 11,3%/27,5%, Порошенко-Бойко - 14,7%/19,2%, Ляшко-Тимошенко - 11,9%/21,3%, Тимошенко-Гриценко - 18,5%/22%.

Опрос проведен КМИС по заказу анонимного клиента с 5 по 19 апреля 2018 года среди 2004 респондентов из 110 населенных пунктов всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - от 1,4% до 3,3%.

Напомним. ранее сообщалось, что Тимошенко и Гриценко лидируют в президентском рейтинге - Порошенко потерял позиции.