Николаевский нардеп Макарьян отдохнул в Турции вместе с «радикальной» депутаткой Кошелевой

Народный депутат Украины от Николаевщины Давид Макарьян был замечен в объятиях народной депутатки от «Радикальной партии» Алены Кошелевой. Вместе с ней он в начале мая отдыхал в Турции.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Сообщается, что Макарьян и Кошелева часто обедают вместе в парламенте и ходят пить кофе. Помимо этого пишут, что Макарьян даже расстался со своей гражданской женой Натальей Капашиловой, которая родила ему дочь, и ухаживает за молодой и амбициозной Кошелевой.

Судя по биографии, «радикальная» депутатка – весьма завидная невеста. Ее отец – директор Харьковского ликеро-водочного завода Владимир Кошелев. В декларации Кошелевой значится квартира в Харькове на 74,9 квадратных метра, автомобиль «Mercedes-Benz C280», а также шесть денежных активов на несколько сотен тысяч гривен.

Сайт «Страна» пишет, что на курорт Макарьян и Кошелева слетали вместе с замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Левом Парцхаладзе, Выяснилось, что они отправились в турецкий поселок Хисароню (в 35 км от центра городка Мармарис).

«Для своего отдыха 46-летний Парцхаладзе со спутницей, 27-летняя нардеп от «Радикальной партии» Кошелева и 33-летний Макарьян из БПП выбрали недавно построенный отель D Maris Bay, который расположен в спокойной бухте, в окружении соснового леса и гор. Самый обычный двухместный номер здесь стоит от $340 в сутки. Гостиница состоит из одного 8-этажного здания и одной виллы».

«На официальном сайте комплекса указано, что на вилле может разместиться 4 человека. Там есть гостиная, зона столовой с обеденным столом на 8 персон, кухня, 2 спальни, 3 ванные комнаты, сауна, турецкая баня, собственный бассейн 80 кв.м, собственный сад 454 кв.м. Стоимость аренды виллы в сутки от $2281. В собственности отеля 2 яхты – моторная Azimut 55, и выполненная по специальному заказу 100-футовая деревянная парусная яхта Pasa – обе яхты сдаются в аренду гостям отеля. Также можно совершить полет по красивейшей заповедной зоне полуострова Датча и увидеть местные достопримечательности на частном вертолете отеля», - пишет издание.

Напомним, что пока нардеп Макарьян вручал подарки в Николаеве, его карточкой в Раде успели проголосовать 25 раз.