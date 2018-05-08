Сенкевич созывает сессию Николаевского горсовета: среди вопросов увольнение Казаковой и пересмотр состава исполкома

Александр Сенкевич и Татьяна Казакова (фото "Новости-Н") Городской голова Николаева Александр Сенкевич подписал распоряжение о созыве 36-ой сессии Николаевского городского совета. Среди вопросов, которые планируют рассмотреть на заседании - проект решения об увольнении Татьяны Казаковой с поста секретаря горсовета.

Соответствующее распоряжение о созыве сессии опубликовано на официальной странице Николаевского городского совета.

В распоряжении указано, что помимо проекта решения об увольнении Казаковой по собственному желанию, на сессии планируют внести изменения в состав исполнительного комитета Николаевского горсовета. Также на заседании хотят рассмотреть земельные вопросы.

Фото: FB-страница депутата Ентина

Напомним, что 16 апреля Татьяна Казакова написала заявление об ее увольнении с поста секретаря городского совета. 25 апреля депутатская комиссия по вопросам прав человека, законности, местного самоуправления и этики Николаевского городского совета единогласно проголосовала за желание секретаря горсовета Татьяны Казаковой уйти с ее поста.