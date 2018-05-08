Парламент Армении избрал новым премьером лидера революции Пашиняна

Парламент избрал лидера оппозиции, депутата Никола Пашиняна премьер-министром Армении.

Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

Парламент Армении на специальном заседании во вторник избрал лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

За кандидатуру Пашиняна проголосовало 59 депутатов, 42 - против.

На волне проходивших в республике с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Фракции блоков «Елк», «Царукян» и АРФ «Дашнакцутюн» выдвинули 3-го мая лидера армянской оппозиции и главу фракции «Елк» Никола Пашиняна в качестве кандидата в премьер-министры. Он стал единственным кандидатом на пост главы правительства.

Армянская оппозиция проводит в данный момент митинг на Площади Республики.

Как известно, 9 апреля прошла церемония инаугурации четвертого президента Армении Армена Саркисяна. Он стал первым главой государства, которого избрал парламент после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления. В тот же день были прекращены полномочия президента Армении Сержа Саргсяна, а правительство подало в отставку. При этом Саргсян был номинирован правящей коалицией в премьер-министры, что повлекло за собой волну масштабных протестов.

Напомним, лидер протестов в Армении объявил о начале бархатной революции в стране.

Отметим, что в Армении из-за массовых протестов премьер-министр страны подал в отставку.