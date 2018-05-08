Вертолетная площадка Януковича перешла под контроль доверенного лица депутата из БПП, - СМИ

Под вертолетной площадкой экс-президента Виктора Януковича в центре Киева расположен огромный бизнес-центр. Его новым владельцем стал человек из команды президента Петра Порошенко.

Об этом сообщают «Наші гроші»

В «Парковом» — более 20 тысяч квадратных метров — имеются переговорные комнаты и конференц-залы, дата-центр, концерт-холл, выставочный зал, терраса с видом на Днепр, подземный и открытый паркинги и вертолетная площадка, под прикрытием которой все это и возводилось. Кроме того, сам комплекс построен в охранной зоне ЮНЕСКО.

Центр проходит по многим уголовным производствам. На строительство было потрачено около 300 миллионов гривен, комплекс может быть конфискован в пользу государства.

Уроженец Краматорска Сергей Московский стал владельцем Fineroad, а следовательно «Паркового», в декабре 2017 года. До этого комплекс оставался в орбите президента-беглеца. В комментарии британскому журналисту BBC Московский заявил, что ничего не знает о Fineroad и бросил трубку.

Московский работает в Германии директором торгового представительства украинского завода «Энергомашспецсталь». Президентом и акционером этого завода является народный депутат от Блока Петра Порошенко Максим Ефимов. Парламентарий рассказал, что знает Сергея Московского 20 лет и доверяет ему. Политик настаивает, что «Парковый» приобрел именно Московский. Однако признал, что сам планировал купить комплекс с вертолетной площадкой, но побоялся репутационных потерь.

«Я рассматривал «Парковый комплекс» только в перспективе, если удастся очистить его и выкупить у государства, тогда это интересно, а если быть человеком, который положит свою репутацию на борьбу то с одними, то с прокуратурой. Тем более понятно, что это пахнет дурно. Я говорю об этом, потому что я народный депутат, если я был бы просто коммерсантом и не было бы политических аспектов, тогда ты просто покупаешь что-то и продаешь. Если это находится в законодательном поле, то можно было бы заходить туда и смотреть, какие нужны основания, чтобы это дело разваливать в судах. Но поскольку я депутат, моя репутация дорогого стоит», — отметил он.

Сейчас имущество фирмы «Амадеус Ко» арестовано и по решению суда переданы в управление государственному предприятию «Финансирование инфраструктурных проектов». Но за 9 месяцев после вынесения решения ГП так и не начало управлять КВЦ «Парковый».

Сергей Московский также стал юридическим владельцем крымского бизнеса Максима Ефимова. С августа 2017 года на него было переписано 4 ветряные фермы, которые до этого входили в корпорацию «Ветряные парки Украины». 25% этой корпорации принадлежат Максиму Ефимову. Еще одна фирма Ефимова «Домкрымбуд» с земельными активами на аннексирована полуострове в декабре 2017 года была переписана на Сергея Московского.

Напомним, ранее Генпрокуратура завела дело на экс-мэра Киева Черновецкого из-за вертолетной площадки Януковича.