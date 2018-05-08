Добкин в твиттере «пошел вразнос» и начал посылать на три буквы всех подряд

Бывший губернатор Харьковской области и деятель Партии регионов, действующий нардеп Михаил Добкин в своем твиттер-аккаунте начал посылать на три буквы других пользователей.

Добкин, который сейчас находится в путешествии по Европе, пишет о своем мнении насчет празднования Дня Победы, а также в твите о Венеции почему-то вспомнил о Бандере. Под твитами началась дискуссия, которая переросла в оскорбления. Добкин стал отвечать своим оппонентам нецензурными словами. В одном из случаев он послал мужчину, который утверждает, что является его избирателем.

Данный аккаунт Добкина является официальным - об этом свидетельствует соответствующая галочка возле его имени.

Напомним, что в феврале 2018 года Добкин создал партию «Христианские социалисты». Тогда он говорил, что будет «возвращать в нашу жизнь такие железобетонные человеческие ценности, как семья, уважение, взаимоотношения между людьми».

Напомним, что в 2014 году мэр Харькова Геннадий Кернес нахамил в ответ на обвинения в трагедии на местном заводе.