На счетах экс-«регионала» Ефремова в Швейцарии находится почти миллиард гривен, - СМИ

На счета в Швейцарии экс-регионала Александра Ефремова с 2006 года поступило 33 миллиона швейцарских франков (около 864,5 млн грн).

Об этом сообщает DW.

Ранее сообщалось, что Ефремов с 2006 года вывел на свои фирмы за рубежом миллионы долларов.

Данные счета находятся под контролем сына Александра Ефремова – Игоря и его жены, которые живут в Вене. Именно к ним политик пытался вылететь в июле 2016-го, но был снят с самолета и отправлен в СИЗО. Примечательно, что деньги, которые лежат на счетах ряда компаний из Кипра, Британских Виргинских островов и Канады, фигурируют в уголовном деле, открытом против Александра Ефремова в Украине после побега Виктора Януковича.

Отметим, что жена Ефремова и сын, вместе с подконтрольными ими компаниями, на протяжении нескольких лет судились со Швейцарией и требовали разморозить 33 миллиона франков, которые заблокировали с июня 2016 года. Ефремовы уверяли швейцарских судей, что уголовные дела против Ефремова-старшего - это «политическая расправа». В свою очередь швейцарских суд отказался размораживать счета и по его решению с 21 марта они будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение денег.

«На основании решения Федерального суда Швейцарии в середине апреля украинским следователям передали банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовых, а также материалы уголовного дела по подозрению Игоря Ефремова в отмывании денег, включительно с протоколом его допроса (дело было закрыто в 2015 году в Швейцарии за отсутствием доказательств)», - идется в сообщении.

Также перед задержанием Ефремов в интервью на канале «ЛНР» заявил, что спонсирует сепаратистов.Также добавим, что Ефремов считается одним из организаторов захвата Луганска пророссийскими боевиками. Ранее сообщалось, что в оккупированном Луганске заправляли делами люди Ефремова. Как известно, Луценко заявил, что ГПУ направила в суд обвинительный акт по делу Ефремова.