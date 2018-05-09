КНДР освободила трех американских граждан, - Трамп

В преддверии переговоров президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, КНДР отпустила на волю трех американских граждан.

Об этом в своем Twitter написал президент США Дональд Трамп.

Вместе с госсекретарем Майком Помпео они летят в США.

«Секретарь Помпео и его «гости» приземлятся на авиабазе Эндрюс утром в 2:00 А.М. Я буду там, чтобы поприветствовать их. Очень волнующе!», - написал он.

Ранее сообщалось, что Северная Корея приступила к демонтажу ядерного полигона, а также, что КНДР и Южная Корея демонтировали громкоговорители на своих границах. Напомним, что 27 апреля прошла историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи. Добавим, что КНДР готова к переговорам с США.