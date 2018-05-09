США вышли из ядерной сделки по Ирану – это повлияет на цены на нефть и Россию

Спустя три года после подписания США выходят из соглашения, которое обеспечивало контроль над ядерной программой Ирана, а с Тегерана, в свою очередь, снимало санкции. Формальные причины такого решения Белого дома не подкреплены доказательствами, а настоящие, по мнению экспертов, заключаются в бизнес-интересах и личных взглядах президента США и его администрации.

Об этом сообщает «LIGA.net».

С чего началось. Иранское ядерное соглашение – это многосторонний договор, который был подписан в 2015 году между Ираном и шестью странами: США, Россией, Китаем, Британией, Францией (постоянные члены Совбеза ООН), Германией.

Согласно документу, значительную часть обогащенного урана должны были вывезти из Ирана, ядерные разработки в этой стране прекратиться, а завод – стать научно-исследовательским; на иранские ядерные объекты получили доступ специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сроком на 20 лет. США, ЕС и Совбез ООН, в свою очередь, сняли санкции с Ирана. США стали участником договора при президентстве Барака Обамы. Нынешний президент Дональд Трамп о намерении выйти из соглашения заявлял еще во время избирательной кампании.

Как развивалось. 8 мая Трамп заявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном и подписал указ о возобновлении санкций против него.

Существует два измерения причин выхода США из договора – формальное и реальное. Формально Трамп отказался выполнять условия договора, потому что Иран якобы и сам этот договор нарушает. Однако доказательств этих нарушений нет, в том числе, в последнем отчете МАГАТЭ за март нынешнего года и в отчете Госдепа за апрель. О том, что доказательств нарушения ядерной сделки Ираном нет, говорили новый госсекретарь Майк Помпео и его предшественник Рекс Тиллерсон.

Еще одна формальная причина – Трамп считает это соглашение «неполноценным». Но Тегеран пересматривать нынешний вариант документа отказывается.

Реальных причин выхода Соединенных Штатов из сделки с Ираном несколько, считает эксперт Украинского института будущего Илия Куса. Первая – стремление США усилить международную изоляцию Ирана и давление на него в рамках нового геополитического курса на стратегическую конфронтацию. Вторая причина – желание Вашингтона уменьшить влияние Ирана на Ближнем Востоке, которое сильно выросло из-за войн в Сирии, Ираке и Йемене.

- Сейчас Иран фактически контролирует Йемен, поскольку Саудовская Аравия так и не смогла добиться тех целей, которые поставила, вторгаясь в Йемен. Иран также контролирует Ирак, потому что правительство Ирака – проиранское, прошиитское. Иран во многом контролирует и Сирию, потому что является одним из союзников Башара Асада, - уточняет Куса.

Третья причина – мощное влияние израильского и саудовского лобби на администрацию Трампа, а Саудовская Аравия и Израиль – это традиционные геополитические соперники Ирана.

Еще одна причина, которую называет эксперт, - это сама команда Трампа, которая выступает за силовые методы и агрессивную позицию в отношении Ирана. Речь идет о Помпео, советнике по нацбезопасности Джоне Болтоне, постпреде США в ООН Никки Хейли, нескольких высокопоставленных генералах из Пентагона и влиятельных республиканцев – так называемых «трампистов». И последняя причина – нефтяная.

- Загнав Иран под колпак международных санкций, как это было раньше, США убирают мощного конкурента на нефтегазовом рынке, особенно европейском рынке, на который хотят выйти американские компании, - отмечает Куса.

После возобновления санкций против Ирана с его нефтяными компаниями будет запрещено сотрудничать, а это приведет к их исчезновению с рынка и повышению цен на нефть в мире.

Что будет дальше. С юридической точки зрения соглашение с Ираном остается в силе – в нем и дальше принимают участие пять стран. Главные переговорщики – ЕС, Китай и Россия – будут пытаться поддерживать этот договор, несмотря на выход США из него. Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и другие представители ЕС уже раскритиковали решение Трампа, а значит, они будут пытаться противопоставить себя США и сохранить контроль над ситуацией. Однако, как именно они будут договариваться и между собой, и с Ираном в условиях введения американских санкций против Тегерана – неясно.

Часть санкций США против Ирана вступит в силу с 6 августа, еще часть – с 4 ноября 2018 года. Это, вероятно, приведет к повышению цен на рынке нефти. От этого выигрывают, в том числе Россия, а также Саудовская Аравия, которой нужно закрыть дефицит в бюджете, образованный из-за расходов на войны в регионе. Первые после выхода США из сделки переговоры состоятся 14 мая между Ираном и ЕС.